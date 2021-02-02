部桃群聚感染疫情延燒 台灣帛琉「旅遊泡泡」暫緩
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-02 12:10:50｜2021-02-02 12:11:45
衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，至昨（1）日已19人確診、1人染病病故。我國與帛琉之間推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble，俗稱旅遊泡泡）也受衝擊，外交官員表示，由於近期國內再度爆發新冠肺炎疫情，因此推動台帛「旅遊泡泡」暫緩。
外交部長吳釗燮上月以總統特使身分前往帛琉，祝賀帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職，由於帛琉號稱新冠肺炎「零確診」，外交部也評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。外交部今（2）日例行記者會上，亞東太平洋司司長曾瑞利表示，吳釗燮訪問帛琉期間，曾到一些旅客常到的帛琉景點參觀、做評估，台灣與帛琉「旅遊泡泡」推動目前還是在進行中，但是因為目前我國國內有感染的問題，必須等到國內疫情控制住，在台帛雙邊防疫安全無虞的情況下，再繼續推動。外交部與帛琉政府推動「台帛安全旅行圈」已長達半年，中央流行疫情中心指揮官陳時中去年10月受訪曾指出，台灣考量帛琉是邦交國，而且幾乎沒有境內感染個案，屬於安全的旅遊國家，因此原本計畫開放旅遊泡泡，讓台灣人也能出去走走，但是帛琉考量當地醫療量能，醫護相對少，萬一有狀況很難處理，暫時不考慮放寬檢疫措施。
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