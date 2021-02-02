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防人潮聚集　交通部擬啟動樂園、景區人流總量管制

記者陳致宇／台北報導

2021-02-02 11:47:49｜2021-02-02 11:47:57

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▲指揮中心今（ 2 ）日將召集各部會討論，研議是否針對各大風景區、主題樂園進行人流總量管制。（圖／記者陳致宇攝）
中央流行疫情指揮中心因防疫需求，今（ 2 ）日將召集各部會討論，研議是否針對各大風景區、主題樂園進行人流總量管制，對此，交通部長林佳龍回應，目前已有具體方案管制人潮與停車數量，待與其他部會及指揮中心討論後公布。
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交通部長林佳龍表示，會以過去經驗為參考，針對人潮出入比較多的風景區、交通要地，進行人潮跟停車數量管制，例如風景區停車場已達 5 成滿時，就會管制進出，不過因風景區主管機關涉及其他部會，今日會再與指揮中心討論，一起建立人潮警示系統。
觀光局於去年 4 月就曾針對國內 25 家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客措施，以園區遊客最大承載量的 50% ，設為疫情期間防疫安全遊客承載量，同時針對易發生大量遊客湧入的熱門主題樂園，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之 A（60%）、 B（55%）、C （50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。
觀光局以主題樂園園區面積與社交距離（ 1.5 公尺）安全面積關係，估算防疫安全承載量為該園區遊客最大承載量 50%，若以國內 6 大主題遊樂園熱門主題樂園防疫安全承載量來看，分別為義大世界約 7,500 人、小人國約 10,000 人、九族文化村約 15,000 人、劍湖山約 15,000 人、六福村約 16,000 人、麗寶樂園 37,500 人； 42 處國家風景區部份，則會在停車場已達 5 成滿時，由保全管控車輛進入，並勸離遊客方式辦理，路邊停車等未收費停車場，會在車位停滿時，由警方勸離遊客，另外也有總量管制或分流措施。
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