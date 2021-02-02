葡萄牙1月疫情急遽升溫　歐洲多國伸援

（中央社里斯本1日綜合外電報導）葡萄牙染疫身故的人中，有近半數是在本月過世，凸顯疫情急遽升溫，數個歐洲國家因此伸出援手，其中德國將派遣醫療專家前往，並送出野戰醫院病床及呼吸器。
路透社報導，葡萄牙各地的醫院快要瀕臨崩潰，有時救護車因為醫院缺少病床而得排隊數小時，且一些醫療機構難以找到足夠的冰櫃存放病逝者的遺體。奧地利駐里斯本大使館表示，奧地利願意收治葡萄牙的重症患者，他們正等待葡萄牙有關當局告訴他們，有多少病患要轉送到過去。德國將派遣醫護人員，並送出醫療設備。飛機上將載運26名醫師、護理師、衛生專家，以及40部移動式呼吸器、10台固定式呼吸器，預定3日飛往葡萄牙里斯本。法新社提到德國也將送出150張野戰醫院病床。西班牙外交部消息人士告訴路透社，西班牙也已表示願意協助，但葡萄牙尚未點頭。人口約1000萬的葡萄牙因染疫喪命的人數至今共1萬2482人，其中有44.7%，即5576人是在今年1月過世。葡萄牙官方將確診及染疫身故人數激增，歸咎於最早在英國發現的那種傳染力更強的變異病毒，同時也承認，耶誕節假期那段時間，對行動的限制鬆綁也有一定關係。根據葡萄牙衛生總局（DGS）的資料，自去年3月以來，葡萄牙有超過71萬1000人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中有43%發生在今年1月。葡萄牙今天通報新增5805例確診，275例病故。在有865名染疫重症患者及6869人住院的情況下，葡萄牙醫院快要沒有病床，且醫師、護理師人力短缺。對多數人來說，疫苗是對抗病毒的一線曙光。但目前為止，葡萄牙僅約7萬人已打完必須接種的兩劑疫苗。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100202