力挺趙少康回歸 費鴻泰喊話：國民黨要更積極
記者吳承翰/台北報導
2021-02-02 12:09:34｜2021-02-02 12:19:20
資深媒體人趙少康昨（1）日宣布申請回國民黨，更表態「韓國瑜要我選主席」，藍營人士紛紛發文歡迎他的回歸。國民黨立院黨團總召費鴻泰也認為，趙能在國民黨孱弱的時候加入，對黨來說是好消息。對於趙少康昨日說「國民黨被1450嚇到不敢講話」，費鴻泰也表示「當民進黨以殲滅敵人的心態看待在野黨時，國民黨應該更積極、邁步向前。」至於是否力挺他選黨主席，費說「趙少康是師傅級的人物，他會做最好的政治決定。」
費鴻泰表示，在趙少康表達選主席的意向後，兩人雖未見面，但有互傳幾封訊息關心。對於趙說「1450隨時出草，我不懂大家為什麼會怕，連最大在野黨國民黨也被嚇到不敢講話」，費鴻泰認為，不管在朝在野，國民黨都把民進黨看成政治上的競爭者，立場不同但仍尊重對手；而民進黨則是把國民黨當成敵人，用殲滅的心態一路追殺，「他昨天說的是對國民黨的期許，國民黨此刻被這麼鴨霸的政權打壓，我們不該更積極、步伐跨得更大嗎？」費鴻泰指出，趙少康曾是國民黨的政治金童，因為不滿前總統李登輝搞黑金、台獨，便在黨內組新國民黨連線，想有一番作為，未料遭到李登輝打壓，參與連線的人都不提名，趙少康最後自立門戶創黨，本來想叫「新國民黨」，李登輝卻指揮內政部卡趙，趙少康才將政黨名稱改叫新黨。費鴻泰更回憶起當年因新國民黨連線才認識趙少康，他會參選台北市議員，也是為了拱趙選台北市長。費說「他對國民黨的忠貞不容質疑，多年來他也累積了社會公信力，這樣的人願意在國民黨孱弱的時後加入，我認為沒有理由反對。」但參選國民黨主席，有入黨滿一年、擔任過中評委兩個門檻，趙都不符合，費鴻泰認為「我還沒跟他見面，但他說的話有玄機，我個人猜測他是不是有先跟江啟臣見過面，談過這個問題，這部分要請當事人出來說比較好。」記者追問是否挺趙選主席，費說「我沒意見，趙少康是師傅級的人物，他會自己做最好的政治決定」。