裡外不是人？ 江啟臣：希望更多趙少康加入國民黨
新頭殼newtalk
2021-02-02 14:46:29
面對中廣董事長趙少康在前高雄市長韓國瑜力挺下，將回歸國民黨，甚至劍指國民黨主席，有意爭取連任的現任黨主席江啟臣被認為將裡外不是人。對此，人在屏東宣傳反萊豬的江啟臣今（2日）表示，希望也來更多「趙先生」都能夠加入國民黨，重新回到國民黨。
江啟臣受訪表示，目前台灣的民主發展，正面臨一個很大的挫折跟退步，因為在民進黨的執政下，民進黨是永遠的雙標、打著民主反民主、對待民意如此蠻橫跟鴨霸，讓很多人看不下去，國民黨作為在野黨，必須號召所有對執政黨做法有意見的，大家共同站出來為民眾表達，為台灣的民主來爭取。江啟臣接著說，因此不只是趙少康，其他人若有機會的話，他們也希望邀請來認同國民黨的理念，大家共同來為台灣打拚，讓民主政治更正常、更健康，這是他們在做的事情，所以他也希望今天不只是「趙先生」，可能未來還有更多的「趙先生」都能夠加入國民黨，重新回到國民黨，一個團結的國民黨，才能帶給民眾支持和信心。媒體也問及「郭先生（郭台銘）」？江啟臣笑稱，中間應該都會有一些共同的朋友，包括趙少康那邊也一樣，很多事情不是強求，而是水到渠成，只要理念、做法上能得到大家的支持跟認同，當然就會有很多機會可以坐下來討論。至於若趙少康稱，若選不成黨主席，也不排除參選2022年縣市長與縣市議員選戰、2024年總統選舉？江啟臣回應，以趙少康的資歷、經驗、歷練、影響力、高度來看，趙少康願意加入對國民黨，到國民黨來講是很大的助力，在什麼位置上，既然趙少康決定重返國民黨，就一定會設法為國民黨出力。江啟臣強調，此時此刻或未來在什麼樣的位置恰當，這也必須尊重趙少康的考慮，但從國民黨未來的發展，目前最重要的還是貼近民意、跟人民站在一起，這是國民黨目前作為在野黨應該做的事情，相信趙少康也會支持這樣的理念和做法。新聞來源為Newtalk 新頭殼