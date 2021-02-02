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年關難過！逾6成上班族手頭緊　2成年假行程是「找工作」

記者黃仁杰／台北報導

2021-02-02 12:15:18

春節年貨大街
▲人力銀行調查顯示，有超過6成的上班族透露年節期間手頭吃緊，不僅紅包縮水，還有2成的勞工在年假期間預計上網求職。（示意圖／NOWnews資料照）
對上班族來說，無論疫情如何影響景氣，趁著過年連假，免不了要好好犒賞自己、慰勞家人，人力銀行今（2）日公布「勞工過年計畫與春節商機調查」顯示，年節商機上看3千億商機，不過也有超過6成的上班族透露年節期間手頭吃緊，不僅紅包縮水，還有2成的勞工在年假期間預計上網求職。
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長達7天的春節假期即將展開，大部分的勞工也都安排出遊、拜年等行程，根據yes123調查，有58.8%打算「和親戚或朋友外出聚餐」、53.2%「返鄉探親」、46.4%選擇「在家睡覺補眠」、36.7%則是「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」、也有33.8%要「到親戚或朋友家拜年」，但值得注意的是更有20.4%計畫「上網找工作」，看來遭逢疫情影響年終，上班族手頭也跟著吃緊。
調查顯示，有27.7%的公司今年預計不發放年終獎金，而選擇在年前遞出辭呈的上班族也坦言年終獎金將受到影響，有63%的上班族透露，在牛年農曆年前會有手頭吃緊的情況，而年節一大支出必定包含包紅包，有28.3%的人表示，預算比起去年變少，平均落在11977元，另外計畫送禮的上班族則有29%表示，送禮預算比去年少。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，畢竟景氣尚未復甦，上班族對過年時的每一項消費，更加精打細算，想賺受薪階級的紅包財、年終財，業者恐怕需要祭出更多優惠。另外，楊宗斌也提醒，發紅包或是送禮量力而為，也提醒父母親、長輩不要給晚輩太多壓力，以鼓勵代替責備。
 
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