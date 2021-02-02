新冠肺炎全球擴散 外館累計35人確診、24人已康復
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-02 12:36:23
新冠肺炎疫情全球擴散，截至台灣時間2日上午7時，全球至少223萬5401人染疫死亡，至少1億333萬3479人確診。我國駐外館人員近期也不斷傳出確診消息，外交部今（2）日表示，截至昨（1）日為止，外館累計有35人確診、24人已康復。
外交部今日例行記者會上，《NOWnews今日新聞》詢問外館人員確診情況？發言人歐江安表示，截至1日為止，外交部與其他機關派駐在各相關外館同仁，累計有35人確診、24人已康復；未康復11人中，有8人沒有症狀、3人是輕症，目前都依據駐在國相關防疫規定，在家中居家隔離。針對駐外人員施打疫苗問題？歐江安表示，駐外人員因為是因公外派，所以施打疫苗有醫療保險，若需有自付額部分是由外交部負責。至於外國駐台外交官疫苗施打的情形，外交部隨時配合中央流行疫情指揮中心指示，並與外國駐台機構與官員密切聯繫，等到國內有疫苗可以施打，不只是國人也有疫苗，外國外交官也同樣適用。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。