新冠肺炎全球擴散　外館累計35人確診、24人已康復

新冠肺炎疫情全球擴散，截至台灣時間2日上午7時，全球至少223萬5401人染疫死亡，至少1億333萬3479人確診。我國駐外館人員近期也不斷傳出確診消息，外交部今（2）日表示，截至昨（1）日為止，外館累計有35人確診、24人已康復。

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截至1日為止，外交部與其他機關派駐在各相關外館同仁，累計有35人確診、24人已康復；未康復11人中，有8人沒有症狀、3人是輕症，目前都依據駐在國相關防疫規定，在家中居家隔離。