藍營「罷萊委」來勢洶洶 吳思瑤、陳柏惟陷苦戰
記者劉育辰／台北報導
2021-02-02 12:18:55｜2021-02-02 12:25:12
民進黨籍的桃園市議員王浩宇遭成功罷免後，泛綠陣營面臨一波又一波的「報復性罷免」。高雄市無黨籍議員黃捷罷免投票在即，如今戰場又一路延伸到民進黨籍立委吳思瑤及基進黨陳柏惟；從選票結構分析，吳思瑤、陳柏惟兩人的選區過往都是藍大於綠，罷瑤、刪Q來勢洶洶，這兩人恐陷苦戰，只得小心應對。
第10屆立法委員在昨（1）日屆滿1年，根據《選罷法》規定，在立委任期屆滿一年時，便可提出罷免；也就在昨日，國民黨台北市議員羅智強針吳思瑤提出「罷免+1」的主張，同一時間，台中公民團體也針對陳柏惟發動罷免、成立「刪Q總部」，罷免行動接踵而來，引發社會關注。吳思瑤形象溫柔、清新，作為3屆市議員的她，在2016年為民進黨突破藍大於綠的困境，初試啼聲便一舉拿下台北市第一選區（北投、士林）立委席次。在任期間，吳思瑤在爭取經費，進行選區改造的同時，也致力於文化教育界的改革。在去年政府開放含萊克多巴胺美國豬肉進口台灣時，即便承受巨大壓力，吳思瑤仍遵守黨團一致投票的決議，投下贊成票；這位「文教立委」卻也因此被貼上「讓學童吃萊豬」的標籤，更成為羅智強發動罷免她的理由。不過，同黨立委何志偉認為，政府目前正在做的其實是「防衛性美豬進口」，雖在法規上放寬規定，但實質上並未有含萊克多巴胺的美豬真正進到台灣。吳思瑤是位認真的立委，羅智強把萊豬當成罷免的理由，有些過於薄弱。另外，地方黨政人士則說，吳思瑤的選區基本盤還是藍大於綠，第一階段的連署只需要2,754票，基本上要通過不是什麼太大的問題，不過就目前的態勢來看，第二階段需要在60天內蒐集到大約2萬7,540份連署、第三階段則需要6萬8,860票，並不是太容易的事，應該不至於真的遭到罷免。畢竟這次的罷免不同於罷韓是由民間團體發起，而是直接由政黨發起，民意共識是否真的能凝聚，還有待觀察。然而，黨政人士也提到，吳思瑤算起來是為政策型立委，雖然平時也有在跑基層，但多數偏向文化、建築、教育類，對於傳統選民來說，可能還是會有「選民服務不夠到位」或是「怎麼不常見到我選區立委」的問題。面對未來的罷免連署，依舊要小心謹慎。要說2020年政壇的最大驚奇，絕對是陳柏惟竟然能打敗國民黨籍的顏寬恆、跌破眾人眼鏡，成為台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委。陳柏惟因為快人快語，深得許多年輕人的喜愛，網路聲量從來沒有低過。不過，陳柏惟確實也因為犀利、偏鋒的言論引來不少爭議，如今也成了民眾要發起罷免他的理由。「刪Q」發起人楊文元指出，陳柏惟「春節關閉中火一天」的競選承諾並沒有做到，加上在立法院諸多不恰當的發言、說自己可以1個打國民黨35位立委，甚至在臉書支持美豬，都是他認為陳柏惟不適任的原因。據台中黨政人士分析，陳柏惟的選區相當艱困，當初能打敗顏家實屬不易，加上罷免陳柏惟第一階段只需要2,900多份連署，國民黨也不是塑膠做的，這樣的低門檻很可能一名國民黨籍里長都能湊到。但陳柏惟當選後，勤跑地方、選民服務算是做得相當認真、到位，因此多數選民對於罷免普遍來說還是比較無感的，第二階需要在60天內蒐集約2萬9,000份連署，第三階段則要逾7萬2,000票，被「刪Q」的機會應該不大。不過，也有台中黨政人士表示，台中市第二選區相當藍，各地樁腳基本上都由顏家把持。2020年其實有不少選民是抱持著「一直讓顏家當立委有點膩，所以不如讓陳柏惟當當看」的心態，而非對顏家有什麼太大的不滿。所以在陳柏惟當選後，時不時有些攻擊顏家的言論，可能要小心激發到某些族群的賭爛票、小心為上。