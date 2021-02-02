首爾擬2月底起施打疫苗　目標11月前接種率達7成

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國首爾市政府今天表示，規劃從2月底開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，以達到11月前全體市民接種率達7成的目標。
韓聯社報導，首爾市政府規劃設置30處預防接種中心，選定3500處具國家預防接種經驗的醫療機構，讓市民在家附近的醫療機構就可接種疫苗。首爾市也規劃組成官民合作的迅速對應小組，因應接種疫苗後可能發生的異常反應，另設置專責電話客服中心，解答對疫苗的各種疑惑。韓國至今累計確診7萬8844例，其中2萬4395例位於首爾。據中央防疫對策本部通報，1日凌晨零時至2日凌晨零時，首爾市共新增128例確診，在整體確診人數占比近4成，且在單日採檢人數下降狀況下較前一天增加21例確診，疫情恐有擴散趨勢。韓國預估在2月中可導入首批疫苗，將從第一線防疫醫療人員開始接種，國立中央醫療院也為此在首爾市中區設置中央預防接種中心，預估每天可為600人施打疫苗。韓國政府透過疫苗全球取得機制（COVAX）及與個別藥廠簽約確保可取得至少5600萬人份疫苗，其中COVAX預計今年上半年提供韓國最多220萬人份疫苗，其中6萬人份會在2月中旬抵達。（編輯：黃自強）1100202