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戴口罩也能解鎖iPhone　蘋果iOS測試新功能

中央社

2021-02-02 12:31:47

▲（圖/中央社）
▲蘋果公司今天發布iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1開發者測試版，包含幾項重要更新，例如戴口罩時可使用Apple Watch解鎖iPhone，以及提供App追蹤控制項目與透明度。（圖/中央社）

（中央社記者吳家豪台北2日電）蘋果公司今天發布iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1開發者測試版，包含幾項重要更新，例如戴口罩時可使用Apple Watch解鎖iPhone，以及提供App追蹤控制項目與透明度。

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在最新的開發者測試版中，當用戶戴口罩遮住口鼻並嘗試使用Face ID時，可以利用Apple Watch快速解鎖iPhone。Apple Watch必須配戴於腕上並已解鎖，只需看一眼iPhone即可自動解鎖；Apple Watch將會發出觸覺回饋，讓用戶知道iPhone已經解鎖。

使用者可以在iPhone上「設定」裡的「Face ID與密碼」，選擇使用Apple Watch解鎖iPhone。使用這項功能時，Apple Watch必須戴在用戶手腕上並經過認證，而且裝置設備必須位於附近。

iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1另提供App追蹤控制項目與透明度，開發者必須獲得用戶許可，才能對用戶進行追蹤。使用者可在「設定」裡查看已允許追蹤的App，也能隨時變更偏好設定。

其他新功能包括可以讓語音助理Siri打電話給緊急聯繫人；針對最新的Xbox和PlayStation遊戲控制器加入iOS和iPadOS支援功能；iPadOS擴展手寫辨識、隨手寫等功能；改善CarPlay中的「分享抵達時間」與開放5G全球雙SIM卡支援功能。（編輯：潘羿菁）1100202

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