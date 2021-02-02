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資格不符參選黨主席？趙少康：參選規定是去年為了擋某人

記者丁上程/台北報導

2021-02-02 12:42:14

中廣董事長趙少康2日出面接受訪問，針對參選國民黨主席資格不符一事，趙少康強調過去選舉規範都沒有「黨齡1年」的問題，直到去年才出現，更直言是為了擋住某個人。
▲中廣董事長趙少康2日出面接受訪問，針對參選國民黨主席資格不符一事，趙少康強調過去選舉規範都沒有「黨齡1年」的問題，直到去年才出現，更直言是為了擋住某個人。（圖／記者丁上程攝,2021.2.2）
中國廣播公司董事長趙少康1日上午宣布，已經向國民黨主席江啟臣遞交回復黨籍申請書，將正式回歸國民黨。而趙少康也強調，自己回鍋國民黨第一目標就是為了參選黨主席，並且直言高雄市前市長韓國瑜也支持他，引發社會各界議論。雖然第一時間國民黨方面就回應，趙少康不符合參選資格。不過對此趙少康今天（2日）上午也出面說明，表示從來沒有要求黨中央因為他而改規定，更指出黨主席選舉辦法從來沒有一年黨齡規定，「到底是誰因人設事還不得而知」。
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根據國民黨方面的說法，現階段黨主席參選的規定，將沿用去年1月國民黨主席補選細則。其中內容提到「候選人」須具備「選舉人」資格，而選舉人得有一年黨齡。不過去年9月在國民黨全國代表大會上通過的黨主席選舉辦法，只針對選舉人得有一年黨齡，候選人則無相關規範。黨主席選舉規章鬧雙胞，究竟今年7月的國民黨主席改選，要依照哪一邊的規定進行，預料恐怕會掀起另一波論戰。
針對參選黨主席的資格部分，趙少康也提出自己的見解。「按照國民黨的黨章，以及過去黨主席競選辦法，黨章沒有規定回歸黨籍一年。」趙少康說，「包括馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義參選黨魁，都沒有一年規定。」趙少康質疑，直到去年黨主席補選，才突然跑出來這個規定，候選人要和選舉人依樣資格，選舉人就要一年黨籍，「以前候選人只要有中央委員或中評委資格，不用一年黨籍」。
而對於「一年黨齡」一事，趙少康也語帶玄機，表示「只有去年補選突然搞出這個東西來，去年為了阻擋誰，我不知道，但每次規定了什麼什麼什麼辦法，都是為了擋這個人擋那個人。」趙少康說，「到底誰因人設事，是我因人設事，還是他們過去因人設事，這大有玄機，這中間一定有貓膩」。
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