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孫燕姿陪兒時間變多　周周抽空與老公約會

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-02 14:36:11

孫燕姿談近況。（圖／環球唱片提供）
▲孫燕姿分享近況，提到陪伴兒子的時間變多了。（圖／環球唱片提供）
孫燕姿日前無預警推出全創作新歌《餘額》，雖然出道20周年的巡迴演唱會因為疫情的關係喊卡，但她依然想與外界互動，於昨（1）日與媒體進行視訊訪問，分享近況。
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孫燕姿無預警在社群發布自己推出創作新歌，沒想到五月天主唱阿信秒留言搶得頭香，對於這位頭號粉絲，她開心表示：「很棒的驚喜！」而這段時間她忙著寫歌、創作、運動、畫畫，甚至剪了頭髮，她笑說，發現飛行會擱置創作，暫停飛行的日子她更投入生活，靈感變多了，因此再度開啟創作。 
孫燕姿也分享道，暫停飛來飛去的日子，陪伴家人的時間因此變多了，孩子們很安心每天可以見到媽媽，孫燕姿也盡量每周抽空和老公約會、吃飯，彼此之間都很珍惜。而之前在台灣待過長時間的她也提到，很想念台灣，也很想吃到台灣的美食，像是火鍋、大腸包小腸、滷肉飯等。
▲孫燕姿談近況。（圖／環球唱片提供）
▲▼孫燕姿談近況。（圖／環球唱片提供）
▲孫燕姿談近況。（圖／環球唱片提供）
 
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