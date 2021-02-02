進口食品能傳染新冠病毒？食藥署檢驗408樣品皆陰性

衛福部食藥署今（2）宣布，於去年11月6日至今年1月31日，在邊境監控進口冷凍食品內、外包裝病毒污染狀況及消毒作業效果評估，共抽驗10個國家的輸入豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共104批產品，就其外包裝、內包裝，在消毒前、後分別取樣計408個樣品，COVID-19病毒核酸檢驗結果皆為陰性，並擬評估擴大進口食品抽驗品項。

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食藥署指出，第一階段於109年11月6日至11月20日針對新冠肺炎盛行率高的國家進口的冷凍食品內外包裝採樣檢驗COVID-19病毒核酸，共抽驗4個國家輸入豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

食藥署表示，第二階段於109年12月11日至12月28日執行進口冷凍食品內外包裝的COVID-19病毒核酸檢驗，並增加鄰近國家（如日本、中國、越南及印尼）的冷凍肉品及水產品內外包裝為採樣標的，共抽驗8個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共77批產品、302個樣品，檢驗結果皆為陰性。

食藥署稱，第三階段於109年12月28日起延續前階段，對進口冷凍食品包裝的採樣國別及產品範圍持續抽測，截至110年1月31日，共抽驗8個國家輸入的豬肉、牛肉及水產品，共16批產品、62件樣品，檢驗結果皆為陰性。

食藥署強調，世界衛生組織（WHO）、聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例；經檢驗結果顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內的可能性低；而近期國際媒體報導，雪糕、櫻桃、奶棗等產品檢出COVID-19病毒核酸陽性，該署未來擬評估擴大進口食品抽驗品項，使消費者安心。