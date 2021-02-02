點名翁立友性騷擾 雞排妹：被欺負還得對抗惡意
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-02 13:29:56｜2021-02-02 13:32:04
雞排妹主持尾牙遭公司老闆和同場男歌手性騷擾，憤而捐出主持費10萬元，在雞排妹貼出的主持手卡中，赫見翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，男歌手身分呼之欲出，雞排妹今（2日）也落淚還原性騷擾過程，大方點名對方就是翁立友。
據《聯合報》報導，翁立友在台上脫稿，要求雞排妹陪他唱《廣島之戀》，並將歌詞「不夠時間好好來恨你」改成「想你」，兩人並肩站著時，翁立友舉起左手藉機滑過雞排妹屁股，等於言語、肢體都冒犯到雞排妹，事後翁立友說：「我一定要為了妳開一間公司。」讓雞排妹覺得不舒服，對方言下之意，是否暗指開公司就可以自肥，辦尾牙吃主持人豆腐。雞排妹點名後在臉書發文：「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」記者致電經紀人，經紀人表示這幾天雞排妹心情好了一點，「她覺得這件事情有它的意義」，因此公開翁立友身分。而翁立友所屬豪記唱片發出聲明：「本公司的歌手，均秉持本份，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞。而本公司當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生。」隱去翁立友名字，雞排妹經紀人表示，對方除了發聲明，後續尚未道歉或有其他動作。
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