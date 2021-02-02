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重回國民黨為2022、2024？趙少康：Never say never

記者丁上程/台北報導

2021-02-02 13:59:19｜2021-02-02 14:02:05

中廣董事長趙少康2日接受媒體訪問時，針對重回國民黨是否是為了2022及2024年選戰？對此趙少康回應「never say never」。
▲中廣董事長趙少康2日接受媒體訪問時，針對重回國民黨是否是為了2022及2024年選戰？對此趙少康回應「never say never」。（圖／中廣新聞網提供）
中國廣播公司董事長趙少康昨天（1日）大動作宣布重返國民黨，更表示為的就是投入7月的黨主席選舉，引發各界議論。不過國民黨方面也隨即表示，趙少康並無資格參選黨主席。外界也好奇，若是無法參選，是否會改戰2022年縣市首長選舉，或是2024年的總統大選？對此趙少康也賣了關子，強調「never say never」，並透露2022年時主要為輔選角色，重點還是在2024。
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趙少康今天（2日）上午接受媒體訪問時，被問到重返國民黨是否將成為提升戰力的活棋？對此趙少康也相當有自信表示，雖然自己從事媒體多年，沒有介入政治，「但我過去戰績輝煌，藍軍沒有一個人趕得上我。」趙少康直言，「我回去當然會提升國民黨的形象與戰績，但假設他們有用各種方式阻擋我，那又是另外一回事了」。
而外界也好奇，這個時間點重回國民黨，除了參選黨主席以外，是否有意在2022年參選地方縣市首長，或是在2024年投入總統選舉？趙少康則表示，2022年主要還是扮演輔選的角色，「重點還是2024，這才是最主要的。」趙少康說，「即使擔任黨主席也可以考慮2022、2024，這沒有衝突」。
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