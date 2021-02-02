NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

阿里山林鐵支線列車防疫　春節期間車廂人數降載

中央社

2021-02-02 14:30:48｜2021-02-02 14:31:04

阿里山林業鐵路自4月2日起將要求旅客全程配戴口罩。
▲阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，配合中央防疫措施，林鐵祝山、神木、沼平3條支線今年春節期間車廂人數降載，確保社交距離，遊客必須戴口罩、沒發燒才可乘車。（圖／記者陳惲朋攝）
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，配合中央防疫措施，林鐵祝山、神木、沼平3條支線今年春節期間車廂人數降載，確保社交距離，遊客必須戴口罩、沒發燒才可乘車。
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，往年春節期間，林鐵祝山、神木、沼平3條支線班次幾乎班班客滿，遊客擠在車廂內，無法保持社交距離，今年春節期間（2月10日至2月16日）配合中央加強防疫措施，車廂人數降載。
周恆凱表示，3條支線非檜木車廂每節車廂管制人數由70人改為50人，每班列車由350人改為250人；檜木車廂每節車廂管制人數由50人改為40人，每班列車由200人改為160人，增加旅客搭乘空間。
他表示，春節期間阿里山國家森林遊樂區遊客眾多，會視情形機動加開列車。
周恆凱強調，到阿里山的旅客務必配合車站及列車人員管制措施，乘車要戴口罩、量體溫，車上禁止飲食，如因生理需求（例如吃藥、喝水等）可不受限制，但旅客飲食完畢後應儘速佩戴口罩。如有發燒情形或不配合防疫措施，不得乘車。（編輯：唐聲揚）1100202
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
86.36%13.64%
2021-02-01-2021-02-08

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
84.11%15.89%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
46.97%53.03%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀