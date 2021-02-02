阿里山林鐵支線列車防疫 春節期間車廂人數降載
中央社
2021-02-02 14:30:48｜2021-02-02 14:31:04
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，配合中央防疫措施，林鐵祝山、神木、沼平3條支線今年春節期間車廂人數降載，確保社交距離，遊客必須戴口罩、沒發燒才可乘車。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，往年春節期間，林鐵祝山、神木、沼平3條支線班次幾乎班班客滿，遊客擠在車廂內，無法保持社交距離，今年春節期間（2月10日至2月16日）配合中央加強防疫措施，車廂人數降載。周恆凱表示，3條支線非檜木車廂每節車廂管制人數由70人改為50人，每班列車由350人改為250人；檜木車廂每節車廂管制人數由50人改為40人，每班列車由200人改為160人，增加旅客搭乘空間。他表示，春節期間阿里山國家森林遊樂區遊客眾多，會視情形機動加開列車。周恆凱強調，到阿里山的旅客務必配合車站及列車人員管制措施，乘車要戴口罩、量體溫，車上禁止飲食，如因生理需求（例如吃藥、喝水等）可不受限制，但旅客飲食完畢後應儘速佩戴口罩。如有發燒情形或不配合防疫措施，不得乘車。（編輯：唐聲揚）1100202
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