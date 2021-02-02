中市崇倫碉堡無人管髒亂 立委要求維護權責
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-02 14:33:16
中市綠空廊道上大慶夜市對面有座超過70年歷史的崇倫碉堡，因具有戰爭歷史背景與教育意義，被台中市政府指定為歷史建築。然而在鐵路高架通車後卻因管理單位的認定有疑義，被圍在鐵皮內荒廢長草達4年之久。立委黃國書今(2)日邀集交通部台鐵局、市府新工處、養工處、文資處一同會勘，要求確認崇倫碉堡後續管理維護單位，讓富有歷史文化意義的崇倫碉堡得以重見天日。
崇倫里長曾素貞表示，鐵路高架化以前的崇倫碉堡由崇倫社區發展協會用心照顧及美化，曾獲得97年度社區綠美化第一名的殊榮，是附近居民散步休憩的好去處，也是地方的亮點。但鐵路高架通車後，沿線兩旁的綠空廊道都已陸續完工，唯獨崇倫碉堡的鐵皮遲遲沒有拆除，荒廢多年並長滿雜草，希望有關單位可以協助處理。黃國書說，崇倫碉堡是戰時防備空襲及住民避難設施，是十分具有歷史背景及教育意義的歷史建築。然而鐵路高架化後，崇倫碉堡因權責歸屬不明，竟導致無人管理，且周遭環境髒亂、雜草叢生長達4年。黃國書表示，崇倫碉堡位於綠空廊道旁且緊鄰大慶夜市，地理位置優越且本身擁有獨特的時代與教育意義，足以發展為地方亮點，卻因各單位互踢皮球使它荒廢，不僅破壞綠空廊道景觀，也枉費市府特定登錄為歷史建築。他要求相關單位趕快確認崇倫碉堡後續管理維護權責，讓富有歷史文化意義的崇倫碉堡可以儘快再見光明。鐵道局李連芳表示，鐵道局負責的台中鐵路高架化於2016年10月完工通車，週邊工程也陸續完工，2年前也有將崇倫碉堡公園整理好要點交給台鐵局，卻因為地上物權屬爭議而未完成點交。台鐵局科長洪元森表示，崇倫碉堡確實為台鐵局所管理，但該單位主要負責軌道運輸的營運，公園維護並非業務範圍，也沒有多餘的人力與資源處理後續維管，建議由台中市政府建設局併入綠空廊道計畫的範圍內進行維管。經過協調後，黃國書責成鐵道局編列相關經費，由台鐵局代辦崇倫碉堡的環境清潔、植栽種植與圍籬拆除，並限期於2月底前完成。黃國書表示，先將崇倫碉堡儘快整理完畢後開放給市民使用，後續維護管理的責任他將再協助台中市政府與台鐵局進行協調。