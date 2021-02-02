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宋仲基當主角「戲服又破又髒」　自我安慰：外表不重要！

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-02 14:59:20

▲宋仲基片中雖然是男主角，但卻很落魄髒兮兮。（圖／Netflix）
▲宋仲基片中雖然是男主角，但卻很落魄髒兮兮。（圖／Netflix）
由宋仲基、金泰梨、陳善奎、柳海真主演的春節科幻大片《勝利號》即將上映，四位演員與導演趙聖熙今（2日）出席記者發布會，宋仲基因此次是與趙聖熙二度合作，他透露跟導演的緣分，指9年前的《狼少年：不朽的愛》到今天的《勝利號》，對方都不讓他帥帥出場，每次都給「髒兮兮的角色」，但因為從人物內心層面來看，都是單純而明朗的角色，所以外表並不重要， 這也是他喜歡導演作品的原因。 
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▲陳善奎（左起）、
▲陳善奎（左起）、 宋仲基、導演趙聖熙、金泰梨、柳海真出席記者會。（圖／Netflix）
宋仲基還透露，10年前就聽過導演提到《勝利號》的故事，相隔10年再次接到提案，仍感到創意且震撼，第一次看劇本時跟小孩子一樣興奮，還想起小時候和朋友一起看的好萊塢電影《七寶奇謀》，同樣是愉快的冒險故事，只是將背景改成宇宙而已，這次電影即將向全世界公開，自己很激動也很期待，形容這感覺就像是當上了國家代表隊成員一樣。 
曾奪下《青龍電影獎》最佳新人的金泰梨，這次在《勝利號》中飾演帥氣的宇宙飛船船長，雖然在一眾主演當中年紀最輕，但由於角色需要對三位前輩大吼大叫，所以演起來「相當痛快」。 
這次劇組特別找來了曾演出《美國隊長》、《哈比人》等電影的好萊塢演員李察阿米塔吉（Richard Crispin Armitage）飾演最終反派；片中飾演輪機員的陳善奎，就自爆當初在拍攝期間因自己英文不好，每次和李察相處時都說不出話來，只能看著其他演員與他交流，自己在旁陪笑。 
柳海真這次在片中飾演機器人，不僅獻「聲」演出，求好心切的他還背上了電影《魔戒》、《阿凡達》等好萊塢大片所使用的動態捕捉感應設備，儘管沒有在銀幕上現身，但其實都有在現場和大家對戲，對於能參與韓國的第一部宇宙科幻電影， 感到相當自豪。《勝利號》2月5日下午4點獨家於Netflix全球上映。
▲▼金泰梨（上圖起）陳善奎、柳海真。（圖／Netflix）
▲▼金泰梨（上圖起）陳善奎、柳海真。（圖／Netflix）
▲▼金泰梨（上圖起）陳善奎、柳海真。（圖／Netflix）
▲▼金泰梨（上圖起）陳善奎、柳海真。（圖／Netflix）
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