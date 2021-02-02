壯年胸悶、頸部撕裂醫院「看心安」　確診主動脈剝離

35歲程先生患有高血壓，平時也常抽菸，日前因頸部有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，原本只是要到醫院急診「看心安」，不料經詳細檢查後，竟確診為主動脈剝離，醫師研判，若延誤醫療時間恐大幅提高致命風險，建議立即安排「人工血管置換術」，手術前後長達10小時，總算讓患者順利重拾健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀

程先生出院表示，當醫師告知此疾病「10個走著進來，10個躺出去」，他宛如從鬼門關走過一回，因此決定出院後便戒菸，並要良好控制血壓，規律服藥。

程先生自述，事發前幾天，晚上睡覺時隱約感覺胸口不舒服，一直都睡不太好，直至出現頸部撕裂痛、胸悶等症狀時，原本還猶豫是否就醫，但因實在太不舒服，便趕緊前往醫院掛急診「看心安」，沒想到初步檢查疑似主動脈剝離或心肌梗塞，由於醫學中心的患者眾多，他擔心檢查排程延誤病情，便決定轉院接受進一步檢查。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，程先生到院後，先到心臟內科安排心臟超音波檢查，確診為A型主動脈剝離，再透過電腦斷層檢查確診無誤，當下立即連繫心臟血管外科團隊，隨即安排開刀治療，透過開胸手術，將程先生撕裂的血管置換成人工血管，手術歷時10小時後，總算順利解危。

程先生當下曾疑惑，「有這麼嚴重嗎？」，直到術後醒來，所有不舒服消失殆盡，再經由醫護人員告知，才知道原來罹患與藝人「小鬼」同樣的疾病，驚覺此疾病的嚴重性及病程進展速度，慶幸自己在出現症狀後及時接受救治，出院後保證會按時服用降血壓藥，也不再抽菸，珍惜得來不易的新生。

劉殷佐指出，誘發主動脈剝離的主要因素為高血壓及抽菸，據統計，主動脈剝離是以1小時約1%的速率增加，程先生從出現症狀到接受治療約3天，故死亡率高達72%，「面對如此急促且危險的病症，居然還能自行走進門診檢查，真的很不可思議！」

劉殷佐說明，急性主動脈剝離依發生位置可分為A型與B型，前者發生在升主動脈，除了升主動脈以外的區域都屬於B型，因為A型主動脈剝離具相當高致死率，且會造成器官缺血，故一旦確診為A型，都會建議緊急手術治療。

劉殷佐提醒，冬天正是主動脈剝離好發時節，若患有高血壓的民眾，務必每天測量血壓，並按時服藥，且建議戒菸、維持合理體重，並養成運動習慣，才能有效預防主動脈剝離的發生。