預防抽筋，你吃對了嗎？營養師：均衡飲食、規律作息
記者陳志仁/新北報導
2021-02-02 14:55:16
寒流來襲時，窩在暖暖的被窩好舒服，但一翻身變換姿勢，「哎呀！」腳抽筋了；為什麼會抽筋？衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓表示，造成抽筋的原因很多，常見原因與潛在疾病或生活飲食習慣有關。
李佩霓指出，例如脊椎神經壓迫、睡姿不佳造成血液循環不良、運動後脫水或電解質不平衡、情緒緊張、溫度改變時未充足保暖，及沒有均衡飲食的習慣；此外，身體中若缺乏鎂、鈣、鉀、維生素D也容易造成抽筋。李佩霓說，食物中的維生素及礦物質，對人體各有不同的功效，例如鎂對肌肉有舒緩功能且能提升睡眠品質，可透過全穀根莖類、深綠色蔬菜、堅果、豆類等攝取；鈣則能維持肌肉正常張力、降低肌肉不正常的收縮，並能避免骨質疏鬆，可透過牛奶、小魚乾、起司、傳統豆腐、強化鈣質飲品及黑芝麻等攝取。此外，鉀與鈣有相輔相成的效果，可維持體內鈣質平衡、穩定肌肉與骨骼系統，透過奇異果、香蕉、木瓜、芹菜、菇類、南瓜等可攝取；維生素D則能幫助鈣質吸收，維持骨骼恆定與維持肌肉、神經系統運作，可透過鮭魚、蛋黃、內臟、黑木耳、日曬菇類、維生素D強化飲品等攝取，這幾類食物對預防抽筋都有幫助。李佩霓表示，如果一下子吃大餐、節食，飲食不正常、營養素攝取不均衡，或只集中在幾天內拚命補充鉀、鎂、鈣、維生素D，並不能有效預防或緩解抽筋；建議平常就要均衡飲食、攝取足量的營養素，規律作息、多喝水、多伸展、多運動、雙腿多保暖、運動前暖身、運動中適當補充電解質、維持適當肌力，都是預防抽筋的好方法。