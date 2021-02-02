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公路總局：蘇花安計畫預計112年施工

記者張志康/綜合報導

2021-02-02 14:59:28

蘇花改
▲公路總局表示，在蘇花改全線通車後，將規畫蘇花安，解決沿線的瓶頸路段。（圖／記者張志康攝）
去年台9線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）全線通車，大幅改善了花東的交通時間，但交通部公路總局表示，蘇花公路沿線仍有3處共30公里路段，已納入「蘇花公路安全提升計畫」，預計將在民國112年完成綜合規畫及環境評估後施工。
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公路總局表示，目前蘇花改僅部分瓶頸路段改善，仍有部分路段行駛台9丁舊蘇花公路，蘇改處簡報指出，蘇花安改善路段納入未改善路段，包括宜蘭東澳至南澳段11公里、花蓮和平至和中段5.7公里及和仁至崇德段14公里等，總長逾30公里。目前規畫，這3段路段的初步設計與蘇花改雷同，以單線雙向高架、隧道為主，設計時速為70公里。
蘇改處長邵厚潔指出，目前蘇花安正在辦理綜合規畫及環境影響評估作業，預計今年6月公路總局的建議方案就會出爐，按照程序還要經過環評定案，目標112年施工、119年完工。
邵厚潔進一步表示，目前蘇花安的相關規畫方案都還沒定案，民眾的意見、專家學者的建議都在考量內，會持續和相關單位溝通，會朝對大家都有利的方案進行，也希望民眾能持續提供想法。
另外，由於農曆春節將近，公路總局將於特定時段首次開放蘇花改路肩讓大客車通行，非蘇花改路段也設置大客車優先道，預估從蘇澳端至花蓮搭乘客運，壅塞時段的行車時間可比自行開車節省40至60分鐘。
為鼓勵民眾搭乘國道及公路客運，公路總局在農曆初二至初四推出東部限定加碼優惠，4人同行持國道客運來回票，並搭配台灣好行宜花東在地體驗行程套票，或於在地合法飯店（旅宿業）住宿，即提供其中1人國道客運免費招待。回程時，若搭乘國道客運，檢具台灣好行套票證明、在地合法飯店或旅宿業住宿證明，再折抵新台幣200元。
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