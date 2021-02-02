度過春節返台高峰　中市居檢人數下降

春節將至，且1月15日起國外返台居家檢疫必須「一人一戶」，需求暴增，台中市居檢人數一度直逼5000人。台中市長盧秀燕今（2）日於市政會議上指出，為此，市府邀請旅館同業公會加入擴充量能，截至昨日居檢人數已降至3445人，度過高峰期，但市府不會掉以輕心，仍會謹慎因應、加強防疫，讓市民安心過年。

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盧秀燕表示，台中是全國第二大城市，平時國外返台居家檢疫人數約在2000人左右，由於春節將至，許多旅外國人返台，居家檢疫人數一度倍增至5000人之多，且中央宣布1月15日起實施「一人一戶」，防疫物資及居家檢疫替代所需求大增，感謝民政局、衛生局、觀旅局及旅館同業公會合作，加上市民共同配合，順利度過高峰期。

盧秀燕也說，近日陸續已有市民居家檢疫14天期滿，台中市居家檢疫替代所320間「市民館」中，目前入住198間、預約57間，量能尚有餘裕，儘管如此，市府仍將持續擴增量能，以備不時之需，同時針對春節防疫提前部署，讓市民可以安心過年。

此外，市府推出雙十公車市民限定政策，盧秀燕指出，目前綁卡數已達123萬9700張，經常性公車族多已綁定完成，其中，國高中綁卡人數為11萬2000張、國小兒童卡綁卡人數為14萬8000張、敬老愛心卡綁卡人數為42萬5000張、其餘一般民眾綁卡約55萬張，另有零星兒童卡申辦約2185張左右。

盧秀燕說，市民在台中市搭乘公車可享10公里內免費、超過10公里最多僅收10元，目前綁卡作業仍持續辦理，綁卡地點包括各區公所與戶政事務所、圖書館、市府市政大樓等95處，鼓勵市民綁卡搭公車走春，並做好防疫作業。