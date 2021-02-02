前後在台日採檢9次！案913「謊稱有症狀」採檢二度確診
記者賴志昶/綜合報導
2021-02-02 15:02:13
中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，為自日本入境的案913。指揮中心發言人莊人祥今（2）表示，該案前後於日本、台灣採檢多次，最後是可能是為了再度採檢，才於自主健康管理期間慌稱有症狀，最後確診陽性。據統計，該案共採檢9次，分別於日本、台灣各確診1次。
指揮中心昨日表示，案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。指揮中心指出，個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫；個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於昨日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。莊人祥表示，案913於自主健康管理期間稱有症狀，但目前根據調查，該案在該期間是無特別症狀，單純是為了要檢驗，所以謊稱有症狀；至於該案是否會開罰，後續會請地方衛生局調查處理。莊人祥指出，該案「看起來比較像時陰時陽的狀況」，目前也做了抗體採檢，結果會在傍晚出爐，於明日再來公布；據他個人觀察，該案由於曾在日本確診，所以可能比較擔憂，前後檢驗很多次，以確認自己是陰性；該案在台灣檢驗共3次，前面2次是在機場採檢為陰性，於24小時候再採檢也陰性，最後一次似乎是假裝有症狀，所以再採檢才確認是陽性，目前是沒有症狀。據統計，該案於日本包含確診的採檢與之後自行採檢5次，共計採檢6次；回台後，於機場採檢1次，隔日再採檢1次，最後於1月29日自主健康管理期間，謊稱有症狀後，再採檢又再度確診，總計於日本、台灣採檢9次、共確診2次。