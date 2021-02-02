外交部：於最有利時機點 申請加入CPTPP
記者張志康/綜合報導
2021-02-02 15:21:49
英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）昨（1）日與日本經濟再生擔當大臣西村康稔等人舉行線上會談時表示，英國政府決定申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，外交部今日表示，我國將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。
外交部例行記者會中，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，台灣希望利用此機會加速推動，以期早日加入。台灣與CPTPP各成員國目前處於「非正式諮商」階段。郭仲熙也表示，福島5縣食品進口爭議是台日重要經貿議題。CPTPP標榜高標準的貿易自由化，福島5縣食品議題確實是台灣爭取加入CPTPP必須要克服的貿易障礙，以利與其他成員國展開進一步諮商。外交部發言人歐江安表示，英國1日正式提出入會申請，台灣樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，這提供台灣加入的契機。歐江安指出，推動加入CPTPP為我國重要的政策，且將與我國長期產業發展及國際經濟連結息息相關。我國的入會準備工作在經過國內外各單位的共同努力及多方接洽下，各成員國均已清楚瞭解我國申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對我國推案也持正面態度。歐江安說，目前我國與會員國的工作階層細部討論及諮商工作正密切進行中。政府將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。