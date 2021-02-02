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春節將屆　陳其邁提醒民眾避免前往大型群聚場所

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-02 16:14:32

▲農曆春節將屆，高雄市長陳其邁今天在主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議時提醒市民朋友過年期間應避免前往大型群聚地點。(圖／高市府提供)
▲農曆春節將屆，高雄市長陳其邁今天在主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議時提醒市民朋友過年期間應避免前往大型群聚地點。(圖／高市府提供)
農曆春節將屆，高雄市長陳其邁今（2）日主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議時，除提醒市民朋友過年期間應避免前往大型群聚地點，尤其是室內空間，風險相對較高，市府也會加強稽查，以維護民眾的安全。
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▲陳其邁在主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議責成衛生局、民政局、經發局、交通局、警察局、觀光局等於春節期間組成觀光地區應變小組。(圖／高市府提供)
▲陳其邁在主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議責成衛生局、民政局、經發局、交通局、警察局、觀光局等於春節期間組成觀光地區應變小組。(圖／高市府提供)
陳其邁今（2）日主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第58次應變會議，會中陳其邁也責成衛生局、民政局、經發局、交通局、警察局、觀光局等於春節期間組成觀光地區應變小組，由秘書長楊明州擔任召集人，針對人流管制、交通疏運、防疫措施等加強宣導與應變，並針對居家檢疫、居家隔離及自主健康管理者加強訪視。另風景區也要落實保持社交距離、全程配戴口罩。
同時，針對市宗教據點，陳其邁表示，民政局於過年前逐區、逐間完成宗教團體的防疫計畫溝通與輔導。有關醫療院所部分，高市12家指定隔離醫院「病房區」暫停非必要探病，陪病人員限定一人、採實聯制；在大眾運輸部分，因高鐵、台鐵及捷運自2月1日禁止飲食，高雄市公車、渡輪也提高防疫標準，比照辦理。
另外，陳其邁在會後接受訪問時也期盼說，受到防疫的影響很多大型活動取消，不過一些應景市集及廟宇走春活動，他希望儘量縮小規模並落實防疫規定。市府也將逐區、逐間進行防疫計畫溝通，如果是大型活動等，會要求提出防疫規劃。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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