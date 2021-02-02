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農曆年節將屆　屏警打詐不容「疫」

記者黃正忠／屏東報導

2021-02-02 16:28:12

農曆年節將屆　屏警打詐不容「疫」
▲屏東縣警察局配合警政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案行動統計迄今共查獲詐欺犯罪集團40件、逮251嫌，並查扣不法所得現金34萬2千餘元、房屋3處、汽車11輛，合計查扣資產金額約7仟20萬餘元。（圖／記者黃正忠翻拍, 2021.02.02）
屏東縣警察局自1月18日起至29日配合警政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，鎖定查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，專案行動統計迄今共查獲詐欺犯罪集團40件、逮251嫌，並查扣不法所得現金34萬2千餘元、房屋3處、汽車11輛，合計查扣資產金額約7仟20萬餘元，成果裴然。
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▲屏東縣警察局配合「全國同步打擊詐欺專案行動」，共查獲詐欺犯罪集團40件、逮251嫌。（圖／記者黃正忠翻拍,
▲屏東縣警察局配合「全國同步打擊詐欺專案行動」，共查獲詐欺犯罪集團40件、逮251嫌。（圖／記者黃正忠翻拍, 2021.02.02）
受到疫情影響民眾改變生活習慣，在家中時間增多，就在全國如火如荼努力控制疫情避免擴散時，詐騙集團卻看準了這個時機，趁勢大發災難財。
常見的手法有，「猜猜我是誰」藉由亂槍打鳥方式打電話佯裝親友借錢、「假網拍」即網路拍賣購物匯款後未收到訂購物品或收到與訂購物品完全不同之商品、「解除分期付款」詐欺集團佯裝電商平台客服人員來電，以下了多筆訂單，或系統設定成分期付款，需要操作ATM或購買遊戲點數才能解除等。
▲屏東縣警察局配合「全國同步打擊詐欺專案行動」，警方在嫌犯租屋處攻堅逮捕犯罪集團嫌疑人共251人。（圖／記者黃正忠翻拍,
▲屏東縣警察局配合「全國同步打擊詐欺專案行動」，警方在嫌犯租屋處攻堅逮捕犯罪集團嫌疑人共251人。（圖／記者黃正忠翻拍, 2021.02.02）
目前比重佔多數的即為「假交友(投資)」及「假投資」，先以加好友方式卸下民眾心防，再詢問是否有投資意願而誘騙被害人至設計好之網頁投資，待獲利要取出款項再以被害人涉嫌洗錢為由拒絕出金之手法進行詐騙。
農曆年節在即，為了遏阻詐騙歪風，讓民眾安心過年，屏東縣警察局自1月18日起至29日配合警政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，鎖定查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊。
屏東縣警察局局長李文章呼籲，農曆春節前為詐欺案件高峰期，民眾若接獲可疑來電，務必立即掛斷電話，並且撥打165反詐騙專線諮詢查證以免受騙。
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