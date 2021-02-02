「校園零萊豬為食安把關！」 吳思瑤不解為何仍面臨罷免
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-02 16:02:50｜2021-02-02 16:05:13
桃園市民進黨市議員王浩宇罷免案上月過關，確定罷免成功。國民黨士氣大振，台北市議員羅智強推出罷萊委投票，民進黨士林、北投區立委吳思瑤遭點名罷免，她無奈表示，為校園食安把關，應該給她肯定，而不是罷免她。
吳思瑤20歲就踏入政壇，先從幕僚幹起，曾任蕭美琴助理、李文忠國會辦公室主任、行政院長游錫堃辦公室機要參議、民進黨中常委、台北市議會黨團總召，從政歷練相當豐富。在李文忠國會辦公室任職時，每個星期都要參加辦公室舉辦的讀書會，跟其他幕僚一同讀書、分享心得，現任退輔會副主委李文忠私下表示，經過他訓練出來的人，每個人的工作能力都很強，對於當時吳思瑤決定轉戰其他跑道，他也給予祝福。2006年吳思瑤當選台北市第一選區（士林、北投區）市議員，長期耕耘教育及文化委員會，在擔任市議員期間，多次獲得媒體評鑑前3名，問政表現獲得肯定。2016年獲得黨提名參選立委，打敗7連霸的國民黨立委丁守中，由市議會轉戰國會。面對藍營點名「罷瑤」，吳思瑤認為開放美豬是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，但是為了守護學生安全，她身為教育委員會立委也推動校園食安把關，修改契約、提高補助，現在校園零萊豬、100%國產豬肉，這些都是她的努力，如果羅智強真的關心學生食安，應該給她肯定，而不是罷免她。吳思瑤將罷免投票視為2020立委選戰的延長賽，她相信理性專業問政、用心服務地方會視為最好的防禦、最好的保護傘。