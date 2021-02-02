台灣將最後拿到新冠疫苗？陳時中打包票「相信我們不會」

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台北市市長柯文哲昨也爆料，有人向他兜售疫苗。陳時中回說，這部分各界都有許多傳聞，也有很多熱心的民眾提供線索，不過疫苗還是要交由受信任的機關來執行。

歐盟刑警組織今警告，目前黑市查獲假陰性證明。對此，