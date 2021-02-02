台灣將最後拿到新冠疫苗？陳時中打包票「相信我們不會」
記者賴志昶/綜合報導
2021-02-02 15:31:22
對於國人最關心的新冠肺炎疫苗問題，外界擔憂，我國可能將是全世界最晚拿到疫苗的國家之一。對此，指揮中心指揮官陳時中今（2）表示，各種可能性都會有，「但我們相信我們不會最後」，指揮中心會依循各種管道來取得疫苗。
外界傳聞，輝瑞藥廠由於與上海方面有簽約，因此導致我國取得疫苗疫苗進度受阻，甚至可能讓台灣成為全世界最後拿到疫苗的國家。對此，陳時中表示，每個疫苗廠商都有自己的策略，因此指揮中心會依序跟相關授權單位來談，會盡量排除各種障礙。至於是不是最後才拿到疫苗，陳時中強調，「各種可能性都會有，但我們相信我們不會最後」，指揮中心會依循各種管道來取得疫苗，如果有最新進度會再跟外界報告。有記者提問，去年指揮中心曾與某藥廠接近簽約，最後沒有談成，是否會感到扼腕？陳時中回應，沒有扼不扼腕的問題，這純粹就是商業談判的過程，雙方各有立場，我方也背負著防疫的眾則，雙方沒有合意，又無法妥協，就不會談成。有專家認為，台灣無法取得疫苗無關國際地位等問題，是由於指揮中心意識形態作祟，才讓疫苗取得進度落後。對此，陳時中強調，「這樣說法有點無稽之談」，就台灣取得疫苗的議題上，可以討論談判技巧等問題，但與意識形態無關。台北市市長柯文哲昨也爆料，有人向他兜售疫苗。陳時中回說，這部分各界都有許多傳聞，也有很多熱心的民眾提供線索，不過疫苗還是要交由受信任的機關來執行。另外，歐盟刑警組織今警告，目前黑市查獲假陰性證明。對此，陳時中表示，會持續關注該案，將請警政單位注意，指揮中心會特別注意從歐洲入境的案例，不過「什麼都有假的」，請民眾還是要注意自身安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。