名家論壇》韋安／趙少康回歸國民黨是好事？還是壞事？
文/韋安
2021-02-02 15:39:52｜2021-02-02 15:45:03
2021年2月的第一天，台灣政壇就迎來了震撼彈。昔日的「政治金童」、今天的中廣董事長，資深媒體人趙少康，強勢宣佈想要回歸國民黨。
所謂「震撼彈」，是對藍營而言，趙的回歸，攪動了國民黨7月的黨主席選舉，和2022、2024選舉格局。對綠營而言，倒是無關痛癢。雖然趙20多年前宣佈退出政壇，但是作為媒體人，他其實一直沒有離開，始終是藍營的支持者，和有影響力一員。為什麼說「強勢回歸」？趙少康是直奔黨主席來的，毫無遮掩。他說「放眼藍營，我最適合當國民黨主席」，「現在的領袖沒有魅力」。這個話，簡直視現任黨主席江啟臣如無物。也把有意選黨主席的朱、連，不當成一回事。趙少康説，他之所以要選黨主席，是因為韓國瑜從去年9月就苦勸他。在他召開記者會宣佈後，韓國瑜立刻發文力挺，表達強烈敬意、強力支持，「期盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。」趙少康是有「強勢」的本錢，雖然從「金童」變已成不算太老的「老人」，但在整個藍營裡面，趙的形象、論述、號召力都算得上上乘。在當今藍營線上的政治人物中，沒有哪個可以和他一決高低。一日晚間，媒體就有所謂「獨家」內幕，或是「黨務人士」的聲音。一說，江啟臣親邀趙少康回國民黨，這是江「團結一切可合作的力量」大戰略的成功。二説，趙要不要選黨主席都有相關規定可循（就是不能選的意思），並非重點，重點是趙未來會是國民黨的活棋，無論2022縣選市長或2024立委或不分區立委。這些資訊如何解讀？頗令人費神，筆者向趙少康問了記者會上沒人提到的3個問題，他一一作答如下。問：國民黨現在最大的問題為何？你回黨內會怎麼作？答：國民黨現在最大問題是不能提出感動人的主張及願景，對兩岸政策瞻前顧後，對義和團及1450太過恐懼。我會逐步提出符合臺灣利益又能被對岸接受的兩岸政策及其他重要的政策主張。問：2016、2020，藍營總統候選人的產生，都遇到困難和紛擾，你有對2024黨內的總統提名機制，有何建議和想法？答：總統提名可以沿用20年的全民調，手機及家用固網電話並用，抽樣時可以考慮排綠，民調前應舉辦3場候選人辯論會。或採美式初選方式，分北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東，舉辦六場辯論，甚至每縣市舉辦一場也可以，然後每區或每縣市做民調，加權後統計。問：韓市長鼓勵你出來選黨主席，並大力支持，是否因此代表「韓流」再起？答：韓市長的鼓勵支持固然重要，但近年來鼓勵、期待我出來各界朋友實在很多，只要是有識之士都很擔憂民進黨執政者能力有限、幫派式分贓、義和團式民粹，動員1450把理性的聲音毀滅，沒有為臺灣的長久考量。我只代表我自己，不代表「韓流」。當然「韓流」是一股重要的力量，我會爭取韓流和其他重要力量的支持。後來又補充了一個問題問趙，「重回國民黨，江啟臣邀請您回國民黨，和韓國瑜請托鼓勵您選黨主席，哪個是主因？」至完稿時趙少康並未作答。所以，趙的回歸是否是江啟臣「團結一切可合作的力量」大戰略一環，不得而知。至於如果資格不符無法選主席？趙說，他不會擔任任何黨職，就當個黨員也是蠻好的。但關於2022縣市長選舉或是2024大選，趙說，只要能為臺灣做事，他不排斥任何位置。趙少康回歸國民黨後的後續演變，還值得觀察，現在皆言他要選主席不符「規矩」，但國民黨的「規矩」時常因人而異。是否在外部強大壓力下修改，還需要時間來驗證。他的主席之路，並沒有完全斷絕。至於2022縣市長選舉或是2024大選，趙少康有何選擇，就要看他到時候有多大民意基礎。過去20年，趙少康都由外向內，監督、建議、支持國民黨。現在，他要由內向外改變國民黨。多一種內部高聲量和高動能的聲音，提昇內部多元和競爭機制，對國民黨來說未必是件壞事。2020總統大選，在初選時，趙少康曾是郭台銘的首席策士，力挺郭。但當初選結束，韓國瑜出線後，趙義無反顧地，在後來極端劣勢的情況下，還是全力支持韓。趙是搞「陽謀」的人，他為國民黨好的意念，是不容質疑。不過，「政治金童」還剩多少含金量，是否能再起風雲？則留下一個問號。雖然，趙少康不排除參選2024，但他是大開大合，理性務實的「陽謀」派，會去考量國民黨的最大利益。到時候「who can？who up」，誰行誰上，並非舍我其誰。趙應該能協助國民黨跳脫2016，2020初選亂局最佳監選員。