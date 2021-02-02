中捷藍線完成綜規報告　下月送中央審議

台中市政府交通局持續推進台中捷運藍線規劃進度，目前已完成綜合規劃報告，將採部分地下與部分高架建設，全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，共設有20座車站與1座機廠，總經費約1309億元，最快下月將報交通部審議。

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交通局長葉昭甫今（2）日市政會議前，針對捷運藍線經費、路線調整受訪說明，葉昭甫表示，市府在捷運藍線可行性研究核定後，過去一年接續展開綜合規劃報告，針對路線、路段、相關工程技術、經費開發方式進行更細緻的檢討，並陸續召開公聽會聽取市民意見，上個月召開捷運推動小組審查，完成綜合規劃報告，將送交通部審查。

目前捷運藍線規劃全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

葉昭甫說明，綜合規劃針對原本路線微調，包括沙鹿區路線地下化改高架型式，西屯區路線高架改採地下化，中區路線從原民權路改走台灣大道，並敲定沙鹿區正英路站外，增加中港轉運站、竹林國小兩站；其中，走台灣大道距離相較原本走民權路更短，經費更節省，也有助後續工程可行性，比如走民權路將遇到兩個轉彎段，須穿越民宅，涉及土地徵收、甚至民戶拆遷問題，經過審慎考量，選擇工程技術較好克服、未來風險性較小的方案來執行。

此外，藍線捷運可行性研究時預估經費約981億元，尚未計算台灣大道土地徵收費用，因此綜合規劃一併納入土地徵收費用，預估總經費約1309億元；另外，市府也如實衡量台北、桃園軌道計畫發包相關單價，評估直接工程費與間接工程費，綜合規劃跟可行性研究的方案與經費差異，提送交通部審查時，均會再一併向大眾報告說明。