淡古大推兒童體驗館 多媒體互動遊戲免費玩
記者陳志仁/新北報導
2021-02-02 15:43:42
寒假要帶孩子上哪去呢？新北市立淡水古蹟博物館推薦全新推出的「聽！大河在說話─兒童體驗館」，一系列的動畫、多媒體互動遊戲、3D場景及四格漫畫集章卡等著大家來體驗，不怕你玩，只怕你玩到不想走；相關的資訊，可至淡水古蹟博物館的官網查詢。
淡水古蹟博物館即日起在淡水海關碼頭Ｃ棟倉庫推出「聽！大河在說話─兒童體驗館」，展覽以立體繪本為創作發想，把淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化，以生動有趣、說故事的方式及大量的多媒體互動裝置來引導兒童認識淡水的多面向，來訪一趟就像走進一本大型的繪本，不但可以看，還能親自體驗。淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，本展最特別的是，利用多媒體互動裝置設計各種體驗遊戲，例如「石滬的陷阱」讓大家化身捕魚師，必須想辦法把石滬的破洞補上，才能順利捕獲魚群，同時還能認識淡水常見的魚種；「觀音山的小庭園」利用牆面投影讓觀音山動起來，也透過AR技術，從平板裡就能跟栩栩如生的河邊生物合照。此外，「小推車的禮物」以得忌利士洋行為背景，營造當時貨運的現場，用人體感應的方式體驗搬貨的樂趣，另「河兒戰事」則是相當受歡迎的大砲對戰遊戲，利用平板對準射擊敵人，打中越多目標就能獲勝；另配合秋冬防疫專案，入館需全程戴口罩、量額溫並採實聯制，體溫超過37.5度者不開放進入，建議參觀民眾保持防疫社交距離。