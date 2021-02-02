複雜性腎結石的治療新選擇 雙鏡聯合碎石手術

一名57歲男性發生長期無痛性血尿，檢查後發現腎臟結石，做過多次體外震波碎石及內視鏡手術後仍然無法解決結石問題。後至台南奇美醫學中心諮詢，經泌尿外科主治醫師李高漢電腦斷層後發現體內右側仍存在約莫4.7公分腎結石，住院後檢查亦發現腎功能不良的狀況。泌尿外科主治醫師李高漢於是安排做右側的雙鏡聯合碎石手術(微創經皮腎臟造瘻碎石手術加軟式輸尿管腎臟鏡執行逆行性腎臟內雷射碎石手術)，手術過程非常順利，病人術後第三天即能出院。後續門診追蹤結石也已完全清除。

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，根據健保資料庫統計台灣20歲以上之成年人，每千人就有73.8人有腎結石，而鹿角形腎結石大概佔了10至15%。大部分鹿角形腎結石病人無症狀，沒有痛感，幾乎都是因為發生泌尿道感染、無痛性血尿、腎功能不良而意外發現。也因此有些病人因為結石的長期阻塞而導致腎臟水腫，若長期不治療腎臟就會慢慢萎縮，甚至失去功能，後續造成敗血症、腎衰竭、洗腎、癌症、甚至死亡的可能性。

▲大部分鹿角形腎結石病患幾乎無症狀，都是因為不明發燒及血尿就醫後才發現（圖／記者林怡孜攝，2021,02,02）

李高漢指出，雙鏡聯合碎石手術與多通道手術的差異點在於手術費用及部分耗材較貴，手術團隊需要同時有兩組有經驗的醫師執行，而經皮腎臟造瘻碎石手術及軟式腎臟輸尿管鏡手術併發症發生率則兩者相當。新的雙鏡聯合碎石手術適用於鹿角形腎結石，因結石佔據所有的腎盞，需要做多通道才能將結石清乾淨。經皮腎臟造瘻碎石手術及軟式腎臟輸尿管鏡手術，兩者結合的優點為，可避免多通道可能造成的腎臟損傷，且針對經皮腎臟造瘻通道無法看到的碎石，可利用軟式腎臟輸尿管鏡的高功率鈥雷射將結石擊碎，再透過經皮腎臟造瘻將結石清出來。有效改善手術的結石清除率。只是手術費用及部分耗材較貴，部分需自費。