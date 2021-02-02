蕭敬騰曝光演唱會進度 為防疫轉室內運動
記者吳雨婕/台北報導
2021-02-02 15:55:31
蕭敬騰（老蕭）為電影《跟你老婆去旅行》配唱主題曲《不完美的我》，而今（2）日在台北舉辦電影主題曲發布會，除了老蕭到場外，電影男主角張書豪、鳳小岳也一同現身，3位男神齊聚，讓現場氣氛超嗨。而去年因為疫情關係導致老蕭的演唱會腰斬，他也藉此透露演唱會進度。
老蕭分享寫主題曲的靈感，是他看完電影後，馬上就寫下，他自豪的說：「基本上看完電影，就覺得當天晚上都可以把歌交出來。」談到今年計畫，他提到：「今年還是比較看著走吧，還是要了解整個社會趨向，很多事情無法做，希望疫情趕快好起來，大家才可以好好的過生活。」而蕭敬騰去年傳出原本要在小巨蛋舉辦演唱會，但是因為疫情影響導致還沒宣布攻蛋便延期，因此外界非常關注演唱會動向，對此他透露：「今年是有安排，但會不會延期要看狀況，檔期先押著，訂金先付了。」此外，喜愛在戶外打球的他，近期也因為防疫關係，轉為室內體育館運動，且不再只侷限於打籃球，現在也會打羽球、網球。
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