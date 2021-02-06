告別大掃除累癱！全國電子「居家清潔神隊友」優雅上工

春節連假即將到來，為了迎接新的一年，以及親朋好友的來訪，許多人會在新年前夕，把家裡好好改造一番，像是裝潢、選購新家具，或是把不需要的東西好好斷捨離，不管是哪一種除舊布新，過程中都會使空間布滿灰塵以及碎屑，這時，若還在用掃把、拖把，甚至彎下腰用抹布慢慢清理，一場大掃除下來可能精疲力盡，又事倍功半。其實，年前走進家電賣場正是時候，可以發現許多國際品牌的掃除產品祭出超狂價格，像是全國電子推出Dyson吸塵器限時單日降價、LG、伊萊克斯也有半買半相送的佛心組合，要一同來解救準備陷入大掃除惡夢的民眾。
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說到Dyson，它的吸塵器相信絕大多數人都不陌生，除了具有科技感的外型設計，像是「V8 Slim Fluffy+」主打重量輕巧，全新輕量軟質碳纖維滾筒Fluffy吸頭，重量、體積減輕達40%，僅約2.15公斤，全新LED細縫清潔吸頭，以及兩段吸力模式，更加節能、強效；另外，若家中坪數較大，「V11 Fluffy Extra」，其電池續航力最長來到「1小時」，還提供可換電池設計，應用性更廣，搭載配備Dyson Hyperdymium™馬達，吸力強勁。值得一提的是，兩款機型皆是主打輕量設計，就算是身材嬌小的女生，也能單手優雅上工，而吸拖一機，可搭配不同吸頭組，不管是難纏的高處，或是居家死角隙縫、沙發等都可隨機打擊，全面掃除家中俗塵。
靠著好用的吸塵器，主動式清潔雖然可以一次收服陳年塵汙，不過若想讓每年大掃除更加輕鬆，日常的維持就不能少了，但現代人工作繁忙，日日打掃恐是天方夜譚，因此濕拖清潔機器人之類的產品問世，並非偶然，這次全國電子也推出好康款，推出「LG WIFI三眼濕拖清潔機器人」前方配備智慧鏡頭，可透過手機WiFi同步監看，精確遠控打掃方向，還可開啟居家保全模式；另外，也有「伊萊克斯PURE i9.2新一代型動機器人」主打三角型動專利設計，顛覆傳統圓型設計，超越80%以上的角落清潔能力，配合超貼牆滾刷吸口以及單側八爪邊刷，徹底深入邊角隙縫清潔，隨時預約清潔行程，輕鬆超前部署任何一場大掃除。
看到Dyson、LG 、伊萊克斯等國際品牌，可別以為價格一定「貴參參」，全國電子為因應年節即將到來，祭出單日超殺優惠，超輕量「Dyson SV10K V8 Slim Fluffy+」只要12900、dyson SV15 V11 Fluffy Extra更低於市價5000元；而日常打掃神隊友的「LG WIFI三眼濕拖清潔機器人」除了下殺只要19900，更加送「掃地機器人抹布及LG掃地機器人濾網」、而「伊萊克斯PURE i9.2新一代型動機器人」低於市價7000元之外，買就送市價14900元的同牌吸塵器，以及值3500元的Purei9.2專用配件，總價值近26000元，讓家家戶戶在春節前夕大掃除，省時省力，更省荷包。現在綁定全國電子LINE好友，隨時掌握全國電子最新優惠外，還能不定期入手專屬優惠驚喜，超值情報不錯過！