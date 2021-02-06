告別大掃除累癱！全國電子「居家清潔神隊友」優雅上工

春節連假即將到來，為了迎接新的一年，以及親朋好友的來訪，許多人會在新年前夕，把家裡好好改造一番，像是裝潢、選購新家具，或是把不需要的東西好好斷捨離，不管是哪一種除舊布新，過程中都會使空間布滿灰塵以及碎屑，這時，若還在用掃把、拖把，甚至彎下腰用抹布慢慢清理，一場大掃除下來可能精疲力盡，又事倍功半。其實，年前走進家電賣場正是時候，可以發現許多國際品牌的掃除產品祭出超狂價格，像是全國電子推出Dyson吸塵器限時單日降價、LG、伊萊克斯也有半買半相送的佛心組合，要一同來解救準備陷入大掃除惡夢的民眾。

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▲「V8 Slim Fluffy+」主打輕量設計，就算是身材嬌小的女生，也能單手優雅上工。而「V11 Fluffy Extra」吸力強勁，且電持續航力最長來到1小時，適合長效掃除工作。（圖／品牌提供）

× ▲「V8 Slim Fluffy+」主打輕量設計，就算是身材嬌小的女生，也能單手優雅上工。而「V11 Fluffy Extra」吸力強勁，且電持續航力最長來到1小時，適合長效掃除工作。（圖／品牌提供）

▲新一代的掃地機器人，皆能隨時預約清潔行程，輕鬆超前部署任何一場大掃除。（圖／品牌提供）

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▲還再選擇障礙嗎？快到全國電子找專業達人替你挑好掃除神隊友。（圖／品牌提供）