國健署補助四癌篩檢　中市衛生局將主動通知受檢

世界衛生組織(WHO)指出有3至5成的癌症是可避免發生的，經醫學實證，子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血、口腔黏膜等四癌防癌檢查，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。衛福部國民健康署依據年齡、生活習慣及遺傳因子列出高風險族群並提供篩檢補助，台中市政府衛生局針對今年首次篩檢及從未篩檢過的民眾主動通知受檢，維護民眾健康。

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衛生局長曾梓展指出，依據國健署107年癌症登記報告最新統計資料，癌症時鐘快轉，台灣平均每4分31秒就有1人罹癌。台中市乳癌及大腸癌發生率分別位居107年台中市十大癌症的首位及第二位；此外，子宮頸癌為女性健康的隱形殺手，依據統計及比對資料，發現6年以上未做抹片者，罹患子宮頸癌的風險是3年內曾做抹片檢查者的3倍。提醒市民應定期至醫療院所進行四癌檢查(子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查)，為健康多一份把關。

衛生局說，可獲衛福部四癌檢查補助資格者，乳癌篩檢為45歲以上未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌的婦女；子宮頸癌篩檢為30歲以上婦女；口腔癌篩檢為30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸習慣的民眾、18歲以上嚼檳榔(含已戒)原住民；大腸癌篩檢為50歲以上至未滿75歲的民眾。

其中，針對剛符合資格或從未篩檢者，衛生局及衛生所將主動以電話、簡訊、郵件等多元管道，通知民眾篩檢，乳癌部分為民眾屆齡45歲尚未進行首次篩檢及45歲後從未篩檢；大腸癌為屆齡50歲尚未進行首次篩檢及50歲後從未篩檢；子宮頸癌為屆齡30歲尚未進行首次篩檢及6年以上從未篩檢；口腔癌為屆齡30歲以上的嚼檳榔(含已戒)或吸菸者，民眾若接到電話，可與當地衛生所聯絡或攜帶健保卡至台中市符合四癌篩檢的醫療機構受檢，早期發現、早期治療，降低死亡風險。