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戴愛玲盼新年找到對的人　豪砸6位數辦尾牙

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-02 21:00:00

戴愛玲舉辦尾牙慰勞唱片公司工作人員。（圖／索尼音樂提供）
▲戴愛玲舉辦尾牙慰勞唱片公司工作人員。（圖／索尼音樂提供）
「鐵肺公主」戴愛玲特別在農曆年前，為唱片公司員工舉辦尾牙，慰勞辛苦的同事們，她表示：「我好像是第一次這樣做，不能說感謝疫情，但也因為疫情讓我有機會可以好好看看每一個人的臉。」她也許下新年願望，除了希望「對的人」快出現，更希望今年能推出不同於以往風格的新作品以及舉辦演唱會。
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戴愛玲日前準備近80份禮物和美食，而禮物品項超豐富，現金獎加上各式好禮總價超過6位數，還有遠從部落送來的戴媽媽親釀小米酒，可惜酒量不佳的她，透露自己沒有喝過媽媽的小米酒，但喝過的人都會桃花運大開，笑稱今年要「開喝」為自己添桃花，「唱了這麼多年的『對的人』，也常常壓軸演出，我的桃花也該『壓軸登場』了吧！」
隨著年關將近，戴愛玲也表示過年會回到部落與家人相聚，預計跟上潮流與朋友們在部落露營，體驗不同的過年氣氛，每年過年還都會號召親朋好友舉辦「戴愛玲歌唱大賽」，大方的她會趁比賽期間包紅包給參賽親友，而在新的一年，她也期許：「新的一年希望大家一滴眼淚都不要掉，每天都充滿著笑容，希望大家一切順順利利的，還沒找到『對的人』的人可以找到那個『對的人』。」
▲戴愛玲舉辦尾牙慰勞唱片公司工作人員。（圖／索尼音樂提供）
▲▼戴愛玲許願今年能找找到對的人。（圖／索尼音樂提供）
▲戴愛玲舉辦尾牙慰勞唱片公司工作人員。（圖／索尼音樂提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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