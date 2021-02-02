戴愛玲盼新年找到對的人　豪砸6位數辦尾牙

「鐵肺公主」戴愛玲特別在農曆年前，為唱片公司員工舉辦尾牙，慰勞辛苦的同事們，她表示：「我好像是第一次這樣做，不能說感謝疫情，但也因為疫情讓我有機會可以好好看看每一個人的臉。」她也許下新年願望，除了希望「對的人」快出現，更希望今年能推出不同於以往風格的新作品以及舉辦演唱會。

我是廣告 請繼續往下閱讀