台大陳文成事件紀念廣場啟用 管中閔：盼真相大白
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-02 16:14:55｜2021-02-02 16:16:15
台灣大學在今（2）日舉辦陳文成事件紀念廣場啟用典禮，陳文成博士紀念基金會、台大學生會、台大研究生協會、台大學代會均到場參與，台大校長管中閔致詞表示，廣場的啟用，提醒著台灣要堅持人權與民主，並期盼早日真相大白。
陳文成事件紀念廣場在2015年於台大校務會議中提案通過命名並設立紀念碑，而台大學生會與研究生協會自2007年便開始倡議陳文成命案並舉辦相關活動，經過超過10年的努力終於落成，該廣場由相關團體募款，並由陳文成博士紀念基金會代表捐贈1100萬元興建。管中閔致詞表示，陳文成事件發生40年前，當年是震驚海內外的事情，因為當年英姿勃發、關心台灣前途的年輕學者，他的生命無辜的停在這片草坪上，他的離世對家屬造成無法彌補的巨大傷痛，但也震動的當時的人心，喚醒台灣人民追求人權民主與自由的意識。陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸則說，在那個時代，國民黨千方百計阻擾掩蓋真相，2000年以前「陳文成」三個字不能成立基金會，「我們歷史讚揚蔣經國是推動民主的推手，是對常識最大的諷刺」呼籲國民黨要對自己過往的罪行，真誠的反省、公開向陳家道歉、並賠償陳文成的家屬。台大學生會長楊子昂說，紀念廣場能作為白色恐怖時代受難的許多台大師生能夠重新被納入校園，重新被討論、重視的起點，同時呼籲台大應該著手進行相關檔案整理，還原歷史真相、積極承擔民主與轉型正義的教育責任，展現一間大學應該要有的關懷與高度。台大在2015年成立紀念廣場立牌徵選委員會，並舉辦紀念廣場創意設計構思競圖活動，由台大城鄉所林丹威、柯雅之、張彩燕校友的作品「空」勝出，象徵歷史真相未明，模擬牢房、偵訊室，還原當時時代的恐懼。不過廣場的設立一波三折，在2019年因校方拒絕負責資金，最後由台大學生會、台大數學系與陳文成博士紀念基金會召開募資記者會，基金會在去年2月與台大簽約捐贈，同年5月招標，7月動工，並於今年1月正式完工。