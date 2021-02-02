大甲區四里居民無自來水可用 蔡其昌爭經費解決
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-02 16:59:00
台中市大甲區有多里尚無自來水可用，今(2)日立法院副院長蔡其昌表示，喝乾淨健康的水是國民基本權利，這次爭取8700萬經費，用來解決大甲區四個里居民無自來水可用之苦，過去大家僅能抽取地下水，水源風險因為周遭工業發展增高且不健康，預計今年度7月底完工，再度提升大甲地區自來水普及率，受益用戶再增百戶。
蔡其昌今邀集經濟部水利署署長賴建信、台灣自來水公司第四區管理處處長穆岳鈞、市議員施志昌、中市府經濟發展局副局長李逸安及龍泉里長陳廷旺、太白里長曾進財、武曲里長廖温恭等人會勘無自來水延管工程計畫。水利署署長賴建信提到，先前現勘時曾有里民反映，地下水看起來很乾淨，但洗澡洗完了卻渾身發癢，讓大家意識到裝設自來水才是有保障的選項。這次水利署核定通過該地區「無自來水地區供水改善計畫」，相信能夠解決地方用水問題。施志昌說，這次向中央及市政府爭取到的總經費平均一戶一百萬，這數字對地方來說有如不可能的任務。感謝蔡其昌副院長幫鄉親大力爭取預算，讓自來水公司及市政府來幫助我們這些偏遠地區的鄉親。水是市民最基本的生活權利，台中市已合併十年，沒有道理我們海線的鄉親還喝不到乾淨的自來水。台中市政府經濟發展局副局長李逸安也說，市政府對自來水延管計畫非常支持，此次延管計畫後續的路修費將由市府約5500萬負擔，希望讓四里鄉親享用安全、乾淨的自來水。大甲區義和里重義三路、武曲里大安港路、太白里通天路及龍泉里渭水路等多有無裝設自來水之用戶，地方居民透過里長向蔡其昌反映後，向台灣自來水公司爭取納入前瞻計畫並提報經濟部水利署審議，順利爭取8700萬經費進行延管工程，預計7月底完工，順利解決民瘼。完工後將可提升大甲區自來水供水普及率，受益用戶達95戶。