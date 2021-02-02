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唐綺陽突道歉！嘆「生平第一次感到極限」　背後原因曝光

娛樂中心/綜合報導

2021-02-02 16:25:09

▲唐綺陽突發文道歉，嘆生平第一次感到極限。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽突發文道歉，嘆生平第一次感到極限。（圖／唐綺陽臉書）

「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播等，總能吸引許多觀眾點閱。今（2）日她突然在臉書上大嘆：「生平第一次感到極限，無法掩藏這份疲憊。」原來是她的告別作確定會延遲出貨，才發文向期待已久的粉絲們致歉。

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「在此誠摯地跟等待已久的同學們說聲抱歉，運勢書確定無法於過年前送到大家手中，這告別作，真的出成了農民曆，我深感抱歉」，唐綺陽坦言得知運勢書無法如期讓粉絲拿到後，疲憊感油然而生，但依舊會全力以赴完成，「夾縫中仍想達成無怨無悔，只好用時間來換，謝謝你們的體諒，雖然艱難，但我就算爬著也要完成它」。粉絲們紛紛上前替唐綺陽加油打氣，希望她不要有壓力：「不急！雋永的經典著作，都值得慢慢等候」、「慢功出細活，身體要照顧好」、「好酒沈甕底，反正是要放書架上的，啥時出啥時看，不趕一時」。

事實上，唐綺陽上月曾發文透露自己無法繼續出運勢書的原因，「我寫得越來越慢（根本成了農民曆），身體也到了極限（不能久坐、視力變差、注意力越來越不集中），已經不允許我繼續任性了，即使心還願意，身體也無法配合」，不過唐綺陽表示往後仍會以更符合社會現狀、需求、自己身心的方式，善盡當占星師、療癒者的職責，繼續陪伴大家。（編輯：侯家瑜）

▲唐綺陽臉書全文。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽臉書全文。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽表示運勢書無法於過年前送到大家手中。（圖／大慕影藝提供） 
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