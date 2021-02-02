台鐵最美區間車試行出包 EMU900駕駛室玻璃、車殼受損
記者陳致宇／台北報導
2021-02-02 16:30:56｜2021-02-02 17:28:08
有最美區間車之稱的台鐵 EMU900 型通勤電聯車，首批 2 編列去年 10 月抵台，原本預計春節前投入營運，但因煞車參數問題必須延後上路，今（ 2 ）日又傳出在新竹機務段試車時，因車廂連結器偏離導致 EMU900 與 EMU800 機車發生碰撞， EMU900 駕駛室前端玻璃及鼻端處強化塑膠部份受損。
台鐵表示， EMU900 今日在新竹機務段內進行連掛測試，依契約所訂測試計畫與不同車型（EMU800）進行連掛，作為列車救援之測試。不過在測試時，因連結器偏離致兩車未落鎖連掛，造成兩列車鼻端部分相互擠壓， EMU900 駕駛室前端玻璃及鼻端處強化塑膠部份受損。台鐵說明，詳細原因已會同立約商及獨立驗證與認證公司（ IV&V ）調查分析中，未來將持續嚴格把關，以確保車輛品質及安全性能。台鐵日前表示， EMU900 型通勤電聯車因煞車參數與現行的 EMU700 型、 EMU800 型的有差，恐有安全上的疑慮，必須等原廠調整後才可以上路，但又因歐洲疫情趨嚴，原廠委託的德國專業技師無法順利來台，加上又碰到歐洲聖誕、新年假期延誤，不過台鐵已經在 1 月 11 日與廠商取得聯繫， 19 日開始進行軟體參數校正，預計 4 周可以完成相關工作，另外還須 4 周進行模擬，要趕在清明連假以前上路營運。