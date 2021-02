郭采潔淡定面對招黑體質　自爆在愛裡模糊表達

郭采潔出

道13

年,於去年聖誕節、也是出道日,推出新單曲

《NaKuNa

》重返音樂圈,同時也揭開她即將發行的電子趣味專輯《

Vol.13-1986

數羊》的序章,今(2)日她則是宣布推出第

2首單曲《Never Let Me Go

》。時序邁入新年,談到自己的招黑體質,她淡然表示:「

大家開心就好,我做好自己本分並自重的事!」

我是廣告 請繼續往下閱讀

去年是不安定的一年,全球都籠罩在疫情的傷痛下,大多時間都只能關在房內與自己作伴。郭采潔也不例外,她曾因此陷入焦慮、失眠,期間更經歷了輿論風暴,在自我治癒傷痛後,重新振作,開始思考與創作,並自創音樂廠牌「

Nomad City Records

」,她提到:「音樂成了治癒我的一劑解藥,也期待著能用同樣的溫暖,安撫更多受傷的心靈!」

郭采潔最新單曲《

Never Let Me Go

》走東方幽夢風,引用了清朝詩人張潮《幽夢影》中的經典詩詞

「

花不可以無蝶,山不可以無泉」另一個創作靈感概念,則是來自於奧斯卡大導演伍迪艾倫(

Woody Allen

)電影《解構哈利》對此,郭采潔表示:「

我很喜歡讀詩,那些沒說透的,或赤裸的,都在詩句裡舞動。」至於《解構哈利》,她說:「電影中失焦的人,當時看到就印象非常深刻,雖然影片中沒有具體描述,但在創作這首歌的時候,那種自身在愛裡模糊了的表達,也伴隨著我完成了這首歌。」