郭采潔淡定面對招黑體質　自爆在愛裡模糊表達

郭采潔出

道13

年，於去年聖誕節、也是出道日，推出新單曲

《NaKuNa

》重返音樂圈，同時也揭開她即將發行的電子趣味專輯《

Vol.13-1986

數羊》的序章，今（2）日她則是宣布推出第

2首單曲《Never Let Me Go

》。時序邁入新年，談到自己的招黑體質，她淡然表示：「

大家開心就好，我做好自己本分並自重的事！」

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去年是不安定的一年，全球都籠罩在疫情的傷痛下，大多時間都只能關在房內與自己作伴。郭采潔也不例外，她曾因此陷入焦慮、失眠，期間更經歷了輿論風暴，在自我治癒傷痛後，重新振作，開始思考與創作，並自創音樂廠牌「

Nomad City Records

」，她提到：「音樂成了治癒我的一劑解藥，也期待著能用同樣的溫暖，安撫更多受傷的心靈！」

郭采潔最新單曲《

Never Let Me Go

》走東方幽夢風，引用了清朝詩人張潮《幽夢影》中的經典詩詞

「

花不可以無蝶，山不可以無泉」另一個創作靈感概念，則是來自於奧斯卡大導演伍迪艾倫（

Woody Allen

）電影《解構哈利》對此，郭采潔表示：「

我很喜歡讀詩，那些沒說透的，或赤裸的，都在詩句裡舞動。」至於《解構哈利》，她說：「電影中失焦的人，當時看到就印象非常深刻，雖然影片中沒有具體描述，但在創作這首歌的時候，那種自身在愛裡模糊了的表達，也伴隨著我完成了這首歌。」