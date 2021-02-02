▲ VWCV 屢獲殊榮，T6.1 與 Crafter 扛起金字招牌

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誕生超過 70 年，福斯商旅 T 型車不僅是福斯商旅品牌代表性象徵，寬敞車室加上實用機能更受買家歡迎。演進至今，更衍生出 Kombi、Caravelle、Multivan 以及 California 等各種不同車系，從純商用、人員接駁、家庭商務到露營休閒等，都能在 T 型車家族中找尋到對應車款。豐富而多元的面向，搭配上與時俱進的科技與配備，還有 Euro NCAP 商用車安全金牌，造就其產品實力。
日前，德國 Auto Motor und Sport 汽車雜誌即選出 T6.1 Multivan 做為 2020 年度最佳車款，不僅是商旅車產品中表現最佳的一款，這也是福斯商旅第 20 次獲得殊榮。這次共有超過 10 萬名名網友參加投票，福斯商旅 T6.1 Multivan 更以 35.5% 的高票，打敗雙 B 等豪華品牌，成為讀者眼中年度最佳車款（Best Cars 2020）。甚至，T6.1 車系亦獲得德國 Auto Bild 雜誌評選為 2020 年年度最佳公務車肯定（2020 Best Company Car）。除了德國當地汽車媒體，T6.1 車系同時在 2020 年贏得 What Van? 年度最佳中型商旅車（the Best Medium Van）、同年亦拿下 What Van? 年度最佳二手車獎項（the Used Van of the Year award for the Transporter）。
不僅 T6.1 車系家族，在租賃業界有著「大T」 之稱的 Crafter 更是表現亮眼，日前公佈的 2020 年英國 What Car? 評選中，Crafter 一口氣就抱回兩項大獎，包括年度最佳大型商旅車（Best Overall Large Van），還有年度最好開的大型商旅車（Best Large Van to Drive）兩項大獎。為慶祝 T6.1 商旅車家與 Crafter 同樣獲得英國與德國媒體肯定，雙雙拿下年度多項大獎，同時歡慶農曆新年的到來，即日起至 2 月底止，台灣福斯商旅針對 T6.1 車系與 Crafter Van 推出專屬優惠方案：T6.1 Kombi 與 Crafter Van 提供 60 萬元 40 期 0 利率分期優惠，搭配此福斯財務方案可享第五年延長保固；T6.1 Caravelle 則提供 60 萬元 36 期 0 利率貸款優惠；而今年年初才上市的 T6.1 Multivan 則是贈送 6 萬公里免費保養或者 120 萬元 60 期低利率貸款優惠二選一。欲了解更多產品資訊或是優惠方案，請洽全台各展間服務中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。