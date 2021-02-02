HBL／愛甩態竟接能仁隊長 王鈞聖：我從來不是明星球員
記者鍾東穎/新北報導
2021-02-02 16:56:38
能仁去年完成2連霸，今年挑戰隊史首度3連勝，今(2)日8強以76:68擊敗高苑工商，成為男子組首支3勝球隊，隊長王鈞聖雖光環不如上屆新人王史魯齊和菜鳥林子皓，但肯做苦工，場場得分上雙，王鈞聖甘願當輔助者，「我從來就不是明星球員。」
王鈞聖在複賽最後一場對南山高中轟下新高29分，本周8強首戰繳「雙十」19分14籃板7助攻6抄截，全面表現也是能仁在二度延長賽擊敗東山的功臣之一，次戰面對松山也貢獻全隊次高25分。 能仁教練李正豪表示，過去王鈞聖總會擺臉色，不論場上或場下個性較衝動，但升上高三的他修正許多，不再那麼負面，會給學弟們正面鼓勵，將隊長交給他也是希望有「責任心」，透露他私下是嚴格的學長並不擔心。王鈞聖笑說，當時聽到要接隊長自己也嚇到，「可能是教練相信我吧，也跟我聊很多。」他也反省，不聽上屆隊長游艾喆的話，現在反倒會去請教學長怎麼帶隊，「現在長大了，以前很不乖。」相較史魯齊和8強得分爆發的林子皓，李正豪讓王鈞聖當個「輔助者」，「我們不在乎他能拿幾分，積極衝搶籃板、卡位，能幫助球隊就很好了。」而王鈞聖也甘之如飴，「我從來就不是明星球員。」團隊勝利擺第1。自認不是明星球員，但目前HBL明星賽票選，王鈞聖以8485票高居隊內第2高票，僅次史魯齊，他笑說，是家族比較龐大，家人很支持，自己則沒想太多，有選上就去打。