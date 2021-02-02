上百康寧師生陳情 籲教育部勿將校產拱手讓財團
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-02 16:55:56
康寧大學退場問題難解，教育部已向法院聲請解除康寧大學董事會職務，需籌組公益董事推選小組，但卻有外傳財團將入主名單引發師生及工會不滿，高教工會今（2）日下午號召百名康寧師生於教育部前陳情，希望董事會應真正「公益化」，對此，教育部回應，董事推選小組將秉公開、公平，不會偏袒特定對象，同時校務會議決議應包含台北、台南兩校代表。
康寧大學董事會在去（2020）年遭教育部向法院聲請解除職務，依《私立學校法》正在籌組公益董事推選小組，將全面改派公益董事，這也是教育部首次對營運中的大專校院改派公益董事，但高教工會表示，近期有傳言中信金等多個財團將入主康寧大學董事會，引發師生擔憂教育部已看重特定財團。百名康寧師生手持小蠟燭，環繞校徽點亮，象徵「教職員生共治，康寧永續經營」，並向教育部陳情「康寧大學教職員對公益董事推選原則的連署書」，訴求新成立的公益董事會應以康寧教職員生為主體，師生代表應過半，而其餘推選之公益董事，應為社會公正人士，而非特殊利益或財團之代表，該連署書在3天內已超過75%校內師生連署。高教工會強調，過去包括亞太創意技術學院、台灣觀光管理學院等原由公益董事接管的學校，都曾發生因有財團稱願意捐資，公益董事就轉讓予財團代表「入主」學校董事會，爾後卻發生財團董事會快速將學校大量科系停招、大幅裁員，甚至試圖主動停辦或合併以爭取退場的狀況，教育部應引以為戒，不能將私校恣意送給財團。教育部回應，依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會，而推選小組將秉公開、公正方式討論董事資格條件、徵求方式、遴選作業，不會偏袒特定對象。教育部也表示，在1月29日接獲陳情，該校召開校務會議決議代表推選方式，是由全校教師共同投票選出，無法真實反映台南校區師生意見，因此依私校法授權教育部指派代表的權責，在昨（1）日發函，請校方應由台北、台南校區分別推選其代表，無涉影響學校校務會議自主，而在代表選出後，教育部即會邀請其參加董事推選小組第1次會議。