影／選黨主席逼宮江啟臣？趙少康反嗆：真要逼才不是這樣
記者丁上程/台北報導
2021-02-02 17:05:33｜2021-02-02 17:05:58
中國廣播公司董事長趙少康昨天（1日）上午對外宣布，已經向國民黨主席江啟臣遞交恢復黨籍的申請書，大動作宣告將重回國民黨。此外趙少康也對外表示，高雄市前市長韓國瑜支持他參選國民黨主席，引發喧然大波。但由於趙少康目前並無資格參選黨主席，外界也認為這樣大動作宣告，等於是在「逼宮」江啟臣。對此趙少康今天（2日）接受媒體訪問時，嚴正駁斥逼宮一說，更反嗆「真要逼宮，我會帶著媒體到黨中央，要求拜會江啟臣」。
根據國民黨中央表示，參選國民黨主席除了需要一年的黨齡外，更需曾經擔任過中央委員或是中央評議委員等黨內職務。而針對一年黨齡的部分，由於國民黨黨章並未規範，因此要如何判別可能還有爭議，不過中央委員與中評委身份則沒有爭議空間。而對於趙少康來說，解套方式就是黨主席江啟臣有權聘任他為中評委，也因此趙少康扛著「韓國瑜支持」的大旗，也被外界解讀為是在「逼宮」江啟臣賦予他中執委一職，好讓他得以參選黨主席。不過趙少康對此則嚴正否認，更反嗆「那怎麼叫逼？這個時代還能誰逼誰？」趙少康直言，如果江啟臣認為多幾個人來競爭對國民黨是好事，就讓我當中評委；若覺得不需要那就不讓我當，我沒有逼他。「如果我真的要逼江啟臣，就是直接帶媒體到黨中央，說我要拜會江啟臣。」趙少康說，「如果我真的要逼，誰比我會逼？沒有人比我會逼，從議員到立委，藍營絕對不會有人比我會」。