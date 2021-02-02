人妻加班前總要先「回家洗澡」 臉綠真相曝：自作孽了
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 17:10:20
夫妻間的問題百百種，想要攜手共渡難關，雙方彼此的信任真的很重要。中國大陸有一位男子，就發現自己老婆每次要加班前都會先回家洗澡，讓他不禁起疑，決定從後跟蹤。結果卻意外發現「臉綠真相」，讓男子大嘆「自己的孽自己扛」。
根據《網易新聞》報導，方先生是一位全職的網路作家，每天的工作方式就是待在家裡寫作。最近方先生發現老婆每次要加班前，都會先回家洗澡後再出門，讓他不禁疑惑詢問老婆，等加班完回來再洗不好嗎？洗完澡再去加班，公司有其他同事會吸菸，洗了不也是白洗？結果老婆卻閃爍其詞，只說回家再洗太晚了怕會吵到旁人。方先生於是起了疑心，有一次便在老婆又說要加班回家洗澡後，偷偷跟在老婆後面去一探究竟。結果才發現，原來老婆所謂的「加班」，其實是去探望前夫與小孩，之所以都要回家先洗澡，是因為不想要小孩聞到身上的菸味。方先生感慨透露，當初知道老婆與前夫之間出現感情危機，所以自己卯足勁追求，最終順利抱回美人歸，但想不到老婆卻瞞著自己與前夫和小孩見面。與老婆對質後，對方坦承說謊，但強調只是為了與孩子見面，並沒有與前夫藕斷絲連。不過方先生卻不禁懷疑，如果自己沒有介入，是不是老婆本來會和前夫破鏡重圓，如今兩人之間出現嫌隙，還有孩子夾在老婆與前夫中間，讓他十分崩潰。（編輯：倪浩軒）