NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

人妻加班前總要先「回家洗澡」　臉綠真相曝：自作孽了

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 17:10:20

洗澡
▲一位人妻加班前總會先回家洗澡，丈夫起疑心便從後跟蹤，結果發現「臉綠真相」。（示意圖／取自pixabay）
夫妻間的問題百百種，想要攜手共渡難關，雙方彼此的信任真的很重要。中國大陸有一位男子，就發現自己老婆每次要加班前都會先回家洗澡，讓他不禁起疑，決定從後跟蹤。結果卻意外發現「臉綠真相」，讓男子大嘆「自己的孽自己扛」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《網易新聞》報導，方先生是一位全職的網路作家，每天的工作方式就是待在家裡寫作。最近方先生發現老婆每次要加班前，都會先回家洗澡後再出門，讓他不禁疑惑詢問老婆，等加班完回來再洗不好嗎？洗完澡再去加班，公司有其他同事會吸菸，洗了不也是白洗？
▲洗澡習慣因人而異，而就有網友討論「女生為何都能洗澡超過1小時」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲老婆加班前總要先「回家洗澡」，讓人夫起了疑心。（示意圖／翻攝Pixabay）
結果老婆卻閃爍其詞，只說回家再洗太晚了怕會吵到旁人。方先生於是起了疑心，有一次便在老婆又說要加班回家洗澡後，偷偷跟在老婆後面去一探究竟。結果才發現，原來老婆所謂的「加班」，其實是去探望前夫與小孩，之所以都要回家先洗澡，是因為不想要小孩聞到身上的菸味。
方先生感慨透露，當初知道老婆與前夫之間出現感情危機，所以自己卯足勁追求，最終順利抱回美人歸，但想不到老婆卻瞞著自己與前夫和小孩見面。與老婆對質後，對方坦承說謊，但強調只是為了與孩子見面，並沒有與前夫藕斷絲連。不過方先生卻不禁懷疑，如果自己沒有介入，是不是老婆本來會和前夫破鏡重圓，如今兩人之間出現嫌隙，還有孩子夾在老婆與前夫中間，讓他十分崩潰。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
0%0%
2021-02-02-2021-02-09

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
84.85%15.15%
2021-02-01-2021-02-08

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.61%18.39%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.06%52.94%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀