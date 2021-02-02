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吳姍儒尾牙擋酒撂狠話　「2特質」廠商不曾性騷擾

記者羅凌筠/台北報導

2021-02-02 17:23:03｜2021-02-02 17:23:50

▲吳姍儒為彩券公司造勢。（圖／台灣彩券提供）
▲吳姍儒為彩券公司造勢。（圖／台灣彩券提供）
雞排妹主持尾牙遭性騷擾，風暴延燒數日，今（2日）吳姍儒（Sandy）出席公益彩券造勢活動，自嘲「沒有人要騷擾我，我沒有碰過」，而她擋酒招數一絕，曾遇過老闆勸酒：「過敏可以練。」吳姍儒半開玩笑：「不是過敏，我喝會死。」狠話撂到底，所幸遇到的廠商都很照顧，不曾為難她。
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問到主持尾牙怎麼保護自己？吳姍儒說：「不用特別保護自己，我好安全，我本身生性樂觀、莫名有幽默感，我都怕是我在騷擾老闆，有的老闆帥，我也看得很高興。」她表示工作場合開開玩笑她可以接受，但不忘呼籲：「有條健康界線比較OK。」
辛苦工作的吳姍儒，表示自己一年沒放假，年假可以休9天非常幸福：「完全自我隔離，把經紀人、助理、爸爸電話全部刪掉，記憶也全部刪掉。」照慣例她會發給爸媽、阿公阿媽5位數紅包，圍爐也不怕長輩催婚，因為前面還有年紀更大的親戚擋著。
▲▼Sandy外型亮麗，又能主持，星途光明。（圖／吳姍儒臉書）
▲▼Sandy過年孝親紅包5位數。（圖／吳姍儒臉書）
▲▼Sandy外型亮麗，又能主持，星途光明。（圖／吳姍儒臉書）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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