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為市民用路把關　高市管挖案件竣工後抽驗率提高至50%

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-02 22:37:08

▲高市府推動道路平整不遺餘力，副市長林欽榮在視察道路刨鋪工程時強調，自今年起管挖案件竣工後抽驗率提高至50%。(圖／高市府提供)
▲高市府推動道路平整不遺餘力，副市長林欽榮在視察道路刨鋪工程時強調，自今年起管挖案件竣工後抽驗率提高至50%。(圖／高市府提供)
高市府推動道路平整不遺餘力，農曆春節即將到來，市府路平施工團隊為提供市民及用路人舒適的道路環境，不分晝夜持續打拼，副市長林欽榮在視察道路刨鋪工程時強調，自今年起管挖案件竣工後抽驗率提高至50%。 且自109年整合面積即達一萬八千平方公尺(約43座籃球場)，有效減少道路重覆施工大幅提升道路平整度。
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▲林欽榮在視察道路挖掘管理中心表示，期待高市道路挖掘總量每年可下降5%、以提供給市民朋友一個更友善及安全的用路環境。(圖／高市府提供)
▲林欽榮在視察道路挖掘管理中心表示，期待高市道路挖掘總量每年可下降5%、以提供給市民朋友一個更友善及安全的用路環境。(圖／高市府提供)
工務局進一步表示，今年也將更重視區域的平衡發展，農曆過年前也不懈怠，將陸續完成崗山之眼、興達港、觀音山等多處風景區聯絡道路，期盼給觀光客、返鄉遊子及市民帶來全新的用路感受。
自106年3月成立道路挖掘管理中心，每年道路挖掘申請案件約一萬件，道路挖掘管理機制著實影響到市民朋友用路環境，高雄為高度發展城市，其城市發展仰賴交通路網，為有效控管道路挖掘品質，現行工務局除新闢道路禁挖管制三年、翻新道路禁挖管制一年外，另推動個案挖掘整合、建案聯合挖掘整合，藉由整合鄰近道路挖掘案件，縮短道路施工時間，並統一修復路面。
林欽榮表示，道路品質成為了民眾所關注的議題，道路挖掘後道路不平、坑洞甚至是衍伸公共危險事件，為改善此一現象，特別選在農曆年前視察工務局道路挖掘管理中心，期待高雄市道路挖掘總量每年可下降5%、聯合挖掘整合案件增加5%為目標，減少重複挖掘，提供給市民朋友一個更友善及安全的用路環境。
林欽榮也指出，為方便民眾立即查詢周遭道路挖掘施工資訊，工務局開發了「高雄道路施工影像系統」APP，即時了解每日道路施工之位置，即時掌握住家周遭施工現場影像畫面，也可以立即撥打APP所揭露之工地負責人聯絡電話，要求現場立即改善處理。另外申請中的挖掘案件也可在網頁上查詢審查進度，申請及施工案件透明化，全民共同監督施工品質。
林欽榮也在視察鳳山區五甲一路道路刨鋪工程時表示，五甲路是鳳山區的重要幹道，也是鳳山市區往五甲、國道一號五甲交流道及前鎮區的重要道路，這次改善的路段是中正路至國泰路及南福街至臨海路，改善面積約3,100平方公尺，工程經費概估約1,400萬元，為降低交通影響，採夜間施工，這次路段施工後，五甲一路將全線改善完成。
 
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