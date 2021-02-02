趙少康缺選主席資格 陳玉珍：黨中央應改規則廣納人才
記者吳承翰/台北報導
2021-02-02 17:23:41｜2021-02-02 17:25:24
資深媒體人趙少康昨（1）日宣布重回國民黨，並表達「韓國瑜要我選主席」，但記者會結束後的第一時間，國民黨中央發文表示他回黨不到一年、沒擔任過中評委，不符合選主席資格。國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，關鍵在於黨主席江啟臣願不願意改規則。陳玉珍呼籲黨中央應該開大門走大路，讓好的人才加入，也代表國民黨是有包容性的政黨。
根據109年中國國民黨主席補選作業細則，候選人資格須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員，即便有韓國瑜背書，趙少康恐沒有資格參選。陳玉珍認為修改規則沒有因人設事的問題，因為「一年條款」是補選時的資格限制，不是正常主席選舉的規定，因此趙少康是否有參選資格，在於有無中評委的身份，「就看江啟臣願不願意給他中評委的職稱，黨中央應考慮到趙少康在社會的影響力、戰鬥力，評估適不適合給他中評委位置。」陳玉珍認為，黨中央應該開大門走大路，國民黨需要開創性，需要往前走，最終執政，即便江啟臣給趙少康位置，讓他也來參選主席，讓好的人才為黨主席位置展現他們的理想、政見，對國民黨也是正面的，代表國民黨是有包容性的政黨。對於趙少康重回國民黨後，恐將成為綠營攻擊的對象。陳玉珍強調，因為趙少康是有輿論影響力的人，民進黨當然會開始努力攻擊，「當民進黨開始攻擊國民黨的人事物，就知道他絕對是有戰鬥力的對象，我自己也感同身受」。國民黨立委林為洲則對改規則持反對立場，他指出2019年國民黨為了讓韓國瑜「被動參選」，因人設事不僅害了人、也害了黨。除了為了韓國瑜臨時修改規則外，在鴻海創辦人郭台銘宣布參加國民黨總統初選時，黨主席吳敦義也特頒榮譽黨員給郭，讓其有參與初選的機會。