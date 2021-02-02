女星遭爸甩巴掌　母急北上陪驗傷報警處理

今年21歲的莊姓女歌手，因參加知名選秀節目出道，上個月才推出首張個人專輯，沒想到近日爆出被爸爸家暴，還遭趕出家門，她因此提出驗傷，並且報警尋求警方保護。

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莊姓女歌手外表甜美，18歲時以參加選秀節目出道，IG有不少粉絲追隨，而她在上個月的節目中，才與爸爸同台，沒想到卻在昨（1）日晚先是與姊姊爭吵，爸爸介入後與之發生口角衝突，爸爸一氣之下怒甩她2巴掌，她受到驚嚇，只好打電話給母親求救，之後則是前往離家較近的警察局報案，媽媽緊急北上陪同驗傷，再把她帶回桃園住處。而目前全案已通知家暴中心，後續將介入了解，釐清詳細情況。