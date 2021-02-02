女星遭爸甩巴掌 母急北上陪驗傷報警處理
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-02 19:00:12
今年21歲的莊姓女歌手，因參加知名選秀節目出道，上個月才推出首張個人專輯，沒想到近日爆出被爸爸家暴，還遭趕出家門，她因此提出驗傷，並且報警尋求警方保護。
莊姓女歌手外表甜美，18歲時以參加選秀節目出道，IG有不少粉絲追隨，而她在上個月的節目中，才與爸爸同台，沒想到卻在昨（1）日晚先是與姊姊爭吵，爸爸介入後與之發生口角衝突，爸爸一氣之下怒甩她2巴掌，她受到驚嚇，只好打電話給母親求救，之後則是前往離家較近的警察局報案，媽媽緊急北上陪同驗傷，再把她帶回桃園住處。而目前全案已通知家暴中心，後續將介入了解，釐清詳細情況。經記者追查後，該莊姓女歌手便是莊淩芸，經紀人對此回應：「據了解，凌芸因家中事物與家人發生口角，經詢問問題已解決。目前凌芸也在調整自己的心情。這段時間家人們也在為此事進行溝通及了解。因爲是家人間的相處關係，所以也請大家讓他們保有隱私，讓凌芸及她的家人們一同去面對解決。」
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